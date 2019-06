"Pido respecto para Varela xa falará a Xustiza"

-Que é o primeiro que necesita Agolada?

-O primeiro que vou facer será arranxar provisionalmente as estradas e despois volvelas asfaltar todas. E as penurias máis grandes que vin ao ir casa por casa foi xente sola abandonada e pedindo axuda, porque non teñen a quen recorrer. O centro de día vai ser unha realidade e vamos poñer microbuses para que vaian buscar á xente e a traia para Agolada e non estea sola. E xa estou traballando para traer empresas a Agolada. Conservaremos o actual polígono e a ver se consigo facer outro na estrada de Lalín. As parcelas serán gratis e as empresas que veñan terán subvención.

-O Concello ten débeda. Sabe ao que se enfronta?

-Sabémolo, porque as contas non me cadran. Tras a toma de posesión, o 17 convocarei un pleno ordinario ás 22 horas no auditorio para que asista a xente e aí pedirei a auditoría porque quero saber quen está implicado, porque o alcalde solo non da feito semellante catástrofe no Concello. Os traballadores do Concello cada un deberá estar no seu posto e tratar á xente como é debido. O modelo de gobernar vai cambiar radicalmente e voulle dar poder á xente mediante votación popular.

-Gustaríalle que continuase Ramiro Varela na oposición?

-Eu se é para facerlle ben a Agolada, gustaríame que continuase, porque eu non son coma eles. Cando a oposición teña unha proposta positiva eu mesmo levantarei o dedo e apoiareina porque os concelleiros teñen que ter liberdade de decisión. E pido todo o respecto para Ramiro, tras a auditoría se é preciso, xa actuará a Xustiza.