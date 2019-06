Alberto Senande asume la coordinación de Ciudadanos tras la salida del candidato

El responsable de comunicación de Ciudadanos Lalín, Alberto Senande Rodríguez, ha asumido la coordinación de la formación naranja. La dimisión de su anterior responsable y candidato a las pasadas elecciones municipales, Pablo Senande Méijome, coloca al tío de este al frente del partido pues así está establecido en los estatutos de la organización política.

Alberto Senande señala que tras el dictamen de las urnas no ha habido bajas significativas en su formación y asegura que, ahora como portavoz, trabajará para que este proyecto siga adelante y tenga continuidad. Sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, subraya que no quizá no sean excesivamente relevantes, aunque a su juicio no se debe establecer un paralelismo entre lo que pasó en las Generales, cuando Ciudadanos tuvo un mayor apoyo del electorado. En este caso, dice, se partía de cero y por tanto suponen un punto de partida.

Por otro lado, apunta que se apostó por un modelo de campaña sin un acto central y en el que las visitas a los núcleos rurales o la presencia en la calle en el casco urbano fue la estrategia elegida. "No cuajó, pero ahora toca seguir trabajando", manifiesta.