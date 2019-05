Stand de Silleda con oito citas gastronómicas

O Concello de Silleda volverá a estar presente na Semana Verde. Contará cun stand promocional dentro do certame de turismo (Turexpo Galicia), onde estarán moi presentes os recursos naturais e patrimoniais do municipio, así como varias degustacións que promocionarán as festas gastronómicas de Silleda, dentro do espazo adicado ás festas (Festur).

No apartado de degustacións participarán a Festa da Panceta de Escuadro, o Lacón de Silleda, a Empanada da Bandeira, a Festa dos Callos de Ansemil-Martixe, a Paella de Cortegada, a Tortilla de Laro, o Bolo Preñado e Mexilón de Graba e a Rosquilla de Abades. Así mesmo, estarán presentes varios establecementos hostaleiros do municipio na bolsa de contratación do certame. Trátase de Hotel Vía Argentum, Casa de Cacheiro, Casa Grande de Fuentemayor, Ecohotel Nós (Grupo Riversun Touristic) e Turisa Galicia. A promoción da Vía Prata, que acolle cada ano a uns 15.000 peregrinos, é un dos reclamos comúns destes establecementos.

Imaxes promocionais

"Consideramos que será unha boa ocasión para promocionar as nosas festas, os nosos recursos turísticos e tamén para dinamizar, a través da bolsa de contratación, a economía local", indica a concelleira de Turismo, Ana Luisa González Costa, que agradece tamén a colaboración das asociacións e entidades que participan dende Silleda nesta 42ª edición "dun certamen que é tamén un dos nosos grandes embaixadores", engade. Así mesmo, no stand do Concello de Silleda proxectaránse imaxes promocionais do municipio.