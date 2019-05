A memoria de Foucellas en Cruces

Alumnos e docentes, durante a presentación do libro no centro educativo. // Bernabé/Javier Lalín

O Clube da Lingua ten xa un mérito máis no seu longo camiño pola recuperación do patrimonio material e inmaterial do concello cruceño. Baixo o proxecto Palabras de pedra, docentes e alumnos presentaron onte no centro o volume O Foucellas en Vila de Cruces.

Neste libro recóllense 26 historias de tradición oral, que puideron recompilar os estudantes falando cos veciños máis veteranos que lembraban esas lendas do paso de Benigno Andrade García polas terras cruceñas entre o ano 36 e o 52. Na elaboración deste libro participaron máis de 60 personas, e recolle non só os testemuños colleitados polos estudantes, senón tamén artigos de Manuel Igrexas, Carlos G. Reigosa e Ramiro Vidal, que axudan a contextualizar as historias que recollerosm os alumnos. A artista plástica e exalumna do centro Carlota Salgado firma a portada deste volume.

Benigno Andrade naceu na aldea das Foucellas, en Curtis, en 1908. Traballou no campo, nunha leitería e posteriormente nas minas de carbón de Fabero, en Ponferrada. De volta a Curtis, comezou a traballar no depósito de madeiras de Torres, onde simpatizou coa célula comunista do concello. Tralo Alzamento de 1936, botouse ao monte e puido sobrevivir coa axuda dos veciños da comarca. Durante a década dos 40 integrouse en varias partidas de gueriileiros antifascistas en Sobrado, Arzúa e Lugo. Foi deitdo en 1952 en Oza dos Rios e condeado a morte.

Con esta publicación, Palabras de Pedra contribúe a preservar a riqueza cruceña, xa que en proxectos anteriores foi posible a posta en valor das Mámoas de Oirós, a elaboración do Mapa dos Tesouros e das Lendas de Vila de Cruces ou a Regueifesta. O centro imparte desde hai tres anos a materia de improvisación oral, na que xa se formaron 70 alumnos, 15 deles no presente curso. varios destes regueiferiros estiuveron en Barcelona e en xuño viaxarán a Madeira para asitir a un festival de improvisación.