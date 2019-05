Os Encontros de Carboeiro inclúen unha romería a pé desde o parque da Bandeira

Os XX Encontros de Música Tradicional de Carboeiro, que comezan mañá a mediodía no entorno do cenobio do mesmo nome. Como novidade, ás 11.30 partirán romeiros a pé desde o parque infantil da Bandeira. A comitiva está aberta a recibir a quen lle apeteza acudir á festa como se facía antano en calquera romería. Ás 12.30 arranca a sesión vermú, con procesión e poxa das andas de Santa Ferreña, a patroa. acompañada polos papamoscas de Voravolta. Habrá clamor e cerimonia solemne. O programa complétase cunha feria de artesanía e a apertura da exposición Da romaría veño, con pezas que están na mostra Galicia máxica, do Museo do Pobo Galego. Coma sempre, non faltará nin o xantar popular, nin actividades para nenos, música e contos de Celso Fernández Sanmartín.

A organización lembra que o acceso ao mosteiro en coche queda cortado desde esta noite. O traxecto para chegar a el é de menos dun quilómetro, polo que se pode facer a pé ou empregando o bus, qu sairá cada 20 minutos, dende ás 12.30 ata ás 15.00 e de 16.30 a 21.00 horas. Os colectivos que veñan en bus poden subir e baixar no mosteiro, pero o autocar non pode estacionar aquí. Os asistentes disporán, ademais, de contedores apra depositar o lixo, asñi como dunha zona destinada a acampada para descansar. Esta romería lúdica e musical corre a cargo da Asociación Santa Ferreña.