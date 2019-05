El CCD de Silleda "toma distancia" de Villaverde, quien sostiene que ya se había desmarcado

Coalición de Centro Democrático (CCD) de Silleda toma "distancia" de Aurelio Fernández Villaverde. Su coordinador y candidato a la alcaldía, Julio Ramos Valiñas, asegura el proyecto del que fuera su número dos en la lista "era imposible defenderlo en Silleda y en cualquier parte", porque "nos quiere retroceder a los años 60". Hay que indicar que la agrupación centrista tuvo 32 votos en las municipales, esto es, ni siquiera uno por cada parroquia (33).

Ramos sostiene que en varias ocasiones había comunicado al coordinador general de CCD en Galicia "la necesidad de romper la coalición con Villaverde", a la vista de "las propuestas y exigencias que quería imponer", ya que su integración y participación "pondría en riesgo la credibilidad y la propia candidatura". Con la campaña en marcha, propuso hacerse a un lado y que Villaverde encabezara la lista, pero le fue denegado porque la candidatura ya estaba formalizada. "Las medidas de Villaverde no se ajustan a las necesidades del municipio", añade Ramos, que sostiene que intentó en muchas ocasiones dialogar con su número dos, "pero rechazaba cualquier alternativa que no fuese la suya". "Su proyecto era que los vecinos querían una astilladora, un tractor y hacer pellets", afirma el coordinador de CCD, que estima que el actual gobierno "no avanza lo suficiente, como para retroceder más".

Por su parte, Villaverde afirma que ya se desmarcó de CCD durante la campaña y que, de hecho, trabajó a favor del PSOE. Lamenta haber tenido que correr con distintos gastos, como los del alquiler de la sede.