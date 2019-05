Alcaldesa en funciones de Forcarei

-Me siento con fuerza y voy a liderar la oposición porque nosotros siempre respetamos los resultados y nos van a colocar ahí, en la oposición, Nosotros no escapamos de Forcarei cuando no nos gustan los resultados, como hicieron en otros grupos de la oposición. Nosotros queremos estar aquí, queremos a esta tierra y para nosotros es un honor y un orgullo representar y trabajar por los vecinos donde los votos nos coloquen, sea en el gobierno o en la oposición. En cuanto a lo de volver a ser alcaldesa, es muy pronto para saber quien será nuestro candidato o candidata, pero estoy segurísima de que el próximo alcalde o alcaldesa de Forcarei, en mayo de 2023, será el cabeza de lista del Partido Popular, que podría ser yo, muchos de mis compañeros o personas cercanas a nuestro proyecto.