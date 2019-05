Vila de Cruces busca gallo para su corral

Tres días después de las elecciones que quitaron la mayoría absoluta al PP de Vila de Cruces, los cuatro partidos que ahora forman parte de la escena política mantienen una especie de calma tensa. Tres de las formaciones, PSOE, Bloque y Xuntos polo Noso Concellos, se escudan en que todavía queda margen de tiempo para negociar antes del 15 de junio, día en que debe tomar posesión el nuevo regidor (o regidora) del municipio.

Del mismo modo que el líder del PP, Jesús Otero, se cierra a cualquier posibilidad de un pacto con Xuntos para volver a recuperar la mayoría absoluta de nueve ediles con que gobernó desde 2015, fuentes de la dirección del PSOE provincial también descartan que su concejala, María del Carmen López Silva, vaya a negociar con los populares algún tipo de alianza. La edil reelegida, días atrás, recalcó que estaba abierta "a todas las posibilidades, por el bien del pueblo".

El PP parece quedarse solo en este puzzle político a la hora de buscar cómo encajar las piezas para conformar un nuevo gobierno. El aún portavoz en funciones del BNG, Xoán Blanco (en la candidatura de estas elecciones ocupó el cuarto lugar), admite que su formación, aunque no se le marcan directrices desde arriba, "por lógica", no puede pactar con el PP ni aunque sea a cambio de cederle la alcaldía a Álex Fiúza. Pero es que dentro del partido nacionalista desde el resultado del domingo hay un sinfín de pareceres sobre qué hacer de cara al próximo mandato. "Estamos hablando entre nosotros, en la lista hay opiniones para todos los gustos", esgrime Blanco. Así se explica que, mientras no se llegue a una postura consensuada dentro de la formación, no se haya producido ningún encuentro formal del BNG ni con los socialistas ni con la agrupación que tiene a Luis Taboada como líder. "Ni siquiera estamos elaborando una propuesta para llevarle a los otros dos partidos", apostilla Blanco.

El político cruceño recalca que la situación en la que se encuentra el corral político de Vila de Cruces "requiere calma". Con idénticas palabras se manifiesta Luis Taboada. "Aún no se marcaron reuniones", ni siquiera dentro de su propia formación para definir qué quieren conseguir con sus tres concejales.

Un logro que, sin lugar a dudas, no solo ha desestabilizado la mayoría absoluta del PP, sino que da lugar a múltiples combinaciones de gobierno de esta agrupación con uno o los dos partidos de izquierda que, por lo demás, es la primera vez que tienen la oportunidad de pasar de oposición a gobierno local. Pero, eso sí, como Xuntos polo Noso Concello juega con el mismo número de concejales que el Bloque (aunque tuviese casi 200 votos más), las exigencias de una y otra formación podrían estar al mismo nivel.

Una cuestión que puede condicionar las negociaciones de nacionalistas y socialistas con Xuntos es la presencia, en la lista, de antiguos simpatizantes del PP. Es más, el propio Luis Taboada formó hasta hace escasas semanas parte del círculo de íntimos amigos del aún alcalde.

Pleno abierto

Dado que la investidura, sea cual sea el resultado, será fruto de una situación histórica en la democracia cruceña, desde el BNG piden que el pleno del día 15 no sea, como otros años, en el salón de la planta superior del consistorio, sino en la Praza Juan Carlos I o en el auditorio Xosé Casal, "para que todo el mundo tenga acceso y pueda estar presente" en el nombramiento de la persona que llevará el bastón de mando hasta el año 2023, haya o no acuerdo previo entre las cuatro formaciones.