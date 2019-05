Verónica PIchel Guisande: "Mi pretensión no es negociar un ejecutivo sin más sino un nuevo proyecto para Forcarei"

En dos años se convirtió en edil, secretaria general del PSOE local e integrante de los comités gallego y provincial del partido. Pasó, seguidamente, a ser la candidata de los socialistas forcaricenses a la Alcaldía y, presumiblemente, en el mes de junio tomará el bastón de mando de Forcarei. La lista electoral que encabezó obtuvo el domingo cinco concejales, los mismos que el PP. El apoyo del BNG-Foro Forcarei será ahora clave para que Pichel pueda proclamarse alcaldesa, la primera socialista tras más de 40 años -precisa- con la derecha en el gobierno local.

-Acaba de protagonizar un triunfo histórico en Forcarei. ¿Se esperaba este vuelco en el momento en el que asumió la candidatura del PSOE?

-Asumí la candidatura del PSdeG-PSOE de Forcarei convencida de que podía aportar mi grano de arena al desarrollo económico y social de mi ayuntamiento pero siempre con la humildad de que la palabra la tienen los vecinos y las urnas son las que hablan, por lo que siempre fui prudente con las expectativas aun sabiendo que íbamos a mejorar el resultado.

-¿Cómo vivió la familia socialista de Forcarei la noche electoral?

-Con intensidad, pues las mesas de Forcarei y Soutelo fueron las últimas en salir, pero también con mucha emoción. Emoción por ver cumplido el fruto de un trabajo constante, sin radicalismos, siempre con diálogo y siempre pensando en el bien común; emoción también por las personas que nos apoyaron sin mirar las siglas o cuestiones partidistas porque creen en nuestro proyecto y emoción por los militantes históricos como Germán o Julia que abrieron camino y que esa noche vieron su sueño cumplido y en nuestra memoria otro histórico como Manuel Correa, ya fallecido.

-PP y PSOE empatan en número de ediles pero, previsiblemente las fuerzas de izquierda se unirán para gobernar Forcarei durante los próximos cuatro años. Sería usted alcaldesa al primer intento. ¿Cuáles cree que fueron las claves para ello?

-Por un lado hay que tener en cuenta que en estos cuatro años la gente ha salido a la calle dos veces, primero por los recortes en sanidad, con un médico menos en Soutelo, y luego por la mala gestión municipal de la problemática del SAF. Ambas situaciones tuvieron al gobierno local enfrente en vez de al lado. Por otro lado, mi candidatura representa el cambio de ciclo, optimista, pacífico, fresco e ilusionante que mucha gente venía demandando en estos cuatro años y además hicimos una campaña con un programa de futuro en el hablamos de nuestros proyectos sin entrar en estridencias y en el que fuimos capaces de que nos visualizasen como una alternativa creíble, sumándose al proyecto sectores productivos, colectivos vecinales y particulares, lo cual agradecemos mucho. A esto le sumamos el apoyo del PSdeG-PSOE a nivel provincial, autonómico, Estatal y Europeo, así como los buenos resultados obtenidos en la generales por el Partido Socialista Obrero Español.

-¿Hubo ya contactos entre PSOE y BNG de cara a fraguar el nuevo ejecutivo forcaricense? ¿Cuándo se sentarán a negociar y cuáles serían sus líneas rojas?

-Por ahora no hemos hablado de ello y aún hay tiempo. En todo caso, mi pretensión no es negociar un nuevo ejecutivo sin más sino un nuevo proyecto para Forcarei. Primero están las prioridades para los próximos cuatro años y cómo solucionamos importantes problemas creados por el gobierno saliente. Luego ya hablaremos de cómo las llevamos a cabo. En cuanto a las líneas rojas, no hay ninguna establecida de antemano porque mi prioridad es dialogar y ver todo lo que tenemos en común.

-Su eslogan de campaña fue desde el minuto uno "con los pies en la tierra". ¿Por qué lo escogieron? ¿Piensa que el gobierno que ahora está en funciones se distanció de esta forma de gobernar?

-Cuando en el mes de marzo empecé a visitar casa por casa las 101 aldeas que tiene el Concello de Forcarei decidí, a su vez, iniciar una campaña en mi perfil personal de Facebook que visualizase el trabajo de campo que se estaba realizando y que nunca se había hecho hasta ahora; un eslogan que reflejase que somos conscientes de la realidad y que expresase humildad, trabajo, cercanía y seguridad. A eso le añadí la inspiración de la campaña de Gonzalo Caballero " a pé de país" y fue como surgió " cos pés na terra". Asimismo, para realizar una campaña en positivo y que sumase decidí hacer un juego de adivinanzas para mantener el interés y darle valor a los recursos da nuestra tierra.

Cos pés na terra es una expresión tradicional del rural de una enorme inteligencia, como toda nuestra cultura popular que simboliza dos cosas: por un lado, tener presente la situación real de Forcarei con despoblación, envejecimiento y pérdida de servicios, algo que en estos cuatro años nos intentaron negar y, por otro lado, tener claro todos los días que una alcaldesa es una gestora de lo público, que el ayuntamiento y sus recursos no son propiedad particular y que las necesidades y demandas deben ser escuchadas siempre, porque todos somos Forcarei y el mismo trato merece un vecino que vive aquí todos los días que uno que vive siete meses o uno que vive los fines de semana, porque nadie sobra y todos hacemos falta para garantizar el futuro del ayuntamiento.

-Los votos que alcanzó el domingo son la llave que franquea la puerta al primer gobierno de izquierdas de Forcarei. ¿Cómo sienta?

-Mentiría si no dijese que sienta muy bien, ser partícipe del cambio en mi pueblo en el que la derecha lleva gobernando desde el inicio de la democracia, es decir más de 40 años. Sienta bien pero también es una enorme responsabilidad en la que pondré todo mi empeño para estar a la altura.