Ruada na Ruta da Auga de Parada

A parroquia de Parada, no municipio de Silleda, celebrou a pasada fin de semana a súa tradicional Ruada organizada pola Asociación de Veciños coa colaboración do Concello de Silleda. O escenario unha vez máis foron as fontes e lavadoiros da parroquia que forman a recoñecida Ruta da Auga e contaron coa participación de oito agrupacións musicais, as máis delas da comarca de Deza: Fortín da Pomba da Bandeira, Carballo da Manteiga de Lalín, Os Trasnos de Doade, Maruxeiras de Vilatuxe, Ponte da Prata de Botos e A Xariza de Parada, así coma as Ferreñas do Monte, chegadas do Irixo, e Cantigas e Agarimos, de Santiago de Compostela.

A Ruada comezou no lavadoiro de Barro, onde se xuntaron veciños e festeiros e onde, ademais da música e o baile, houbo poesía e unha demostración do traballo cotián das lavandeiras doutro tempo. Continuou logo camiño, ao son das gaitas ata o lavadoiro do Outeiro, onde seguiu a troula e algún aproveitou para mollar a gorxa coa auga do seu manancial en vaso ou en porrón. Costa abaixo foron logo deica o lavadoiro de Parada, onde continuaron as cantigas e moitos participantes xa zanqueron muiñeiras ao son de gaitas e pandeiros. Aquí, para mollar a palleta, os máis preferiron as cervexas que a auga cristalina da fonte se encargara de refrixerar.

Despois polo vello treito do camiño de arrieiros que atravesa a parroquia a troula chegou a fonte de Froiz, que vixían os dous papóns de cantería dende a parede dun vello casal de primeiros do século XIX, onde os asistentes continuaron coa música, as cantigas e os bailes e, logo dun par de horas sen parar e a caída do sol, a longa comitiva de músicos e festeiros, encamiñouse ao centro social da parroquia para repoñer forzas coa empanada, as tortillas e outras viandas que puxeron os da Asociación de Veciños, sen que faltara bebida, con e sen alcol , e logo máis música e cantigas deica entrada a noite.

A Ruta da Auga

Na parroquia de Parada, das máis extensas do municipio de Silleda, abondan as fontes e mananciais que forman regatos que nacen na aba da Serra do Candán e van ó Deza. Na decena de núcleos de poboación que a integran, hai alomenos oito fontes, a metade con lavadoiros de boa cantería e abóndante caudal, coma se poden ollar en poucos lugares de Galicia. Para poñer en valor estas mostras da arquitectura tradicional, sinalouse anos atrás unha Ruta da Auga, que percorre ao longo de case sete quilómetros estas fontes ricas en folclore de contos e lendas populares, e tamén algunhas pontellas, muíños, alvarizas e mesmo a igrexa parroquial con varios cruceiros, atravesando fermosas paraxes de monte e ribeira nas que é doado atopar exemplares da flora e fauna autóctonas. Mágoa que, pese a estar ben sinalado e anunciado, sexan poucos os visitantes que se achegan ao lugar que o ano pasado por estas datas mereceu ser escollido pola Consellería de Sanidade e a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) para conmemorar o Día Mundial da Actividade Física. No ánimo de divulgar este recurso turístico e cultural achegamos aquí o enlace do Concello de Silleda no que aparece: http://www.turismosilleda.es/es/sende_agua.php.