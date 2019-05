| O IES Marco do Camballón presentou, xunto ao instituto de Baio, un proxecto para dinamizar a improvisación oral entre a xente nova, no marco do congreso inquEDU:Falemos de Educación. A sesión reuniu en Santiago a 700 estudantes. Na imaxe, as regueifeiras Nuria das Cruces e Lorena Medela, alumnas do instituto cruceño.