Mario Pereira: "A situación xeral do galego foi a peor nos últimos anos"

A biblioteca do instituto Aller Ulloa, de Lalín, acolle mañá venres unha homenaxe ao profesor Mario Pereira, con motivo da súa xubilación, aínda que ésta xa é efectiva dende o mes de xaneiro. Pereira, que ademais de impartir clase neste centro tamén foi docente de galego no instituto Eduardo Blanco Amor, de Ourense, encargouse durante anos da biblioteca do IES lalinense.

-¿Variaron moito os gostos e as demandas dos lectores adolescentes dende que se puxo en marcha a biblioteca do instituto?

-Por suposto, variaron os gostos pero tamén o consumo. Como en todas as bibliotecas, na nosa temos unha parte de libro canónico e outra recomendada polos profesores que hai 25 anos non se facía. Hoxe hai productos expreso para público xuvenil, trátase dunha oeferta ampla, extraordinaria. E temos que pensar que tempo atrás as primeiras lecturas que se facían nos CEIP e nos institutos eran sobre todo traduccións de grandes clásicos universais, pero non literatura especifica e en galego.

-¿O formato en papel aínda ten tirón entre a xente máis nova?

-Nos préstamos de libros segue predominando o papel, porque temos que pensar que os mozos xa teñen os seus soportes dixitais. Tamén hai que pensar que a dixitalización dunha bibliteca supón certo investimento, a a verdade é que os soportes dixitais, ao meu ver, non acaban de ter unha garantía de consolidación porque de forma contante aumenta a cantidade ou a calidade da oferta.

-Vostede, ademais de docente, tén escrito tres libros para nenos, Contos para Manuela, Velaí vai o verme e unha edición crítica, xunto a Manuel Igrexas, do libro de contos O Naranxo, de Ramón de Valenzuela. ¿É máis fácil ou máis difícil escribir para un público infantil?

-A verdade é que eu non me sinto un escritor, simplemente publiquei dos libros asociados a eventos familiares meus e sentinme moi cómodo. Por riba, tamén tiven a oportunidade de compartir as miñas lecturas nas aulas e na biblioteca.

-Este curso vostede rematou unha carreina no ensino que durou máis de 30 anos. ¿Mellorou a situación da lingua galega neste tempo?

-Non, a situación xeral do idioma empeorou. Cando eu empecei a dar clase, o galego a nivel demográfico era maior e había expectativas.Pero o seu peso foi a menos en todos os ámbitos agás no oficial, pero a súa presenza aquí pode ser case de artificio, e non é suficiente. Na área da docencia, a presenza do idioma diminuiu a consecuencia do coñecido como o Decreto contra o galego, que impide empregar este idioma en materias de ciencias [en aras da aprendizade en inglés de asignaturas como matemáticas].

-Tampouco axudan discursos de determinados partidos políticos que consideran que o galego é un dialecto ou que se impón ao castelán.

-Hai sensibilidades e mentalidades glotófagas e, como digo, a lei tampouco axudou no ámbito educativo.