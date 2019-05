Lalín camina hacia un modelo de 'ciudad inteligente'

El concejal de Urbanismo en funciones, Nicolás González Casares, presentó los primeros avances incluidos en la estrategia urbana Lalín Ssuma 21 encaminados a convertir al concello en una ciudad inteligente. Encuadrado en el programa europeo DUSI, el bautizado como Plan de Transformación Dixital 2019-2022 apuesta por un modelo de villa en el que las nuevas tecnologías jueguen un papel preponderante, tanto para la organización como efectivización de servicios, como también para ofrecer a los vecinos recursos que hagan de Lalín una villa más atractiva para vivir y también para atraer a nuevos vecinos, sobre todo jóvenes. La tramitación de expedientes municipales de manera no presencial, control remoto de los principales servicios públicos, zonas con conexión libre a Internet o hasta el grado de ocupación de los aparcamientos son algunas de las herramientas ya implantadas o que lo estarán a corto o medio plazo. Otras deberán ser explotadas, siempre, con cargo al plan DUSI. Los ciudadanos ya pueden gozar del acceso libre a Internet, vía wifi, en espacios públicos como la Praza de Galicia, el Lalín Arena, el entorno del auditorio municipal o en Praza da Igrexa.

Casares aprovechó uno de estos recursos para presentar, en el estadio municipal Manuel Ángel Cortizo, una aplicación mediante la que desde un teléfono móvil se puede apagar o encender las luces de esta infraestructura. Recordó, en este sentido, que el Concello acometió una inversión de 170.000 euros para la renovación de las luminarias por unas de tecnología LED de última generación adaptadas a un sistema de control telemático que se implantará paulatinamente en rúas y espacios públicos de nueva creación u objeto de reforma como la Praza da Vila. Pero además hay otros programas específicos que presentan importantes ventajas.

-Web municipal. En este caso se pretende rediseñar el portal oficial de la administración local para dar cabida, en una única página web, a todos los contenidos. También se incluirá un espacio específico participativo.

-Quioscos únicos. Son sistemas informáticos provistos de una pantalla táctil en los que los vecinos podrán realizar trámites municipales fuera del horario de atención al público del consistorio. Precisamente por eso estarán en el Lalín Arena y en la biblioteca, dos inmuebles que abren por las tardes.

-Oficina tributaria. La Oficina Virtual Tributaria facultará a los ciudadanos para gestionar el pago de todos aquellos impuestos municipales que no estén delegados en el ORAL como el de construcciones. Asimismo, tendrá abierta la opción de abonar de manera telemática, previo registro con un DNI electrónico, las tasas municipales.

-Vídeo acta. Se trata de una herramienta pensada para los altos funcionarios y el funcionamiento de la administración. Así, las actas plenarias manuscritas dejarán paso a un formato de reconocimiento de voz que se plasmará, luego, en un documento oficial. Al margen de este recurso, otro estará encaminado a que los funcionarios que no tienen su lugar físico de trabajo en el consistorio, puedan fichar como el resto de sus compañeros.

- Flota de vehículos. Todos los vehículos del parque móvil municipal dispondrán de un geolocalizador que permitirá controlar sus movimientos, dónde está y cuál es el cometido que está realizando.

-Tarjeta ciudadana. Este dispositivo electrónico facultará a su poseedor hacer trámites con la administración local como la reserva de espacios públicos como infraestructuras deportivas o registrar los accesos a servicios como el Lalín Arena o la biblioteca municipal.

- Basura y agua. Es una de las apuestas más vanguardistas y quizá la que permita al ayuntamiento sacar un notable rendimiento. Mediante la monitorización de los contenedores de basura –se les colocará un sensor– se podrá conocer su grado de ocupación y también ver el grado de cumplimiento de la empresa concesionaria a la hora de realizar la recogida de los residuos sólidos urbanos. En lo que respecta a los sistemas de riego, mediante su telegestión se podrá activar su funcionamiento o suspenderlo. Para ello se aprovechará, además, un mecanismo enlazado a un canal de previsión meteorológica. "Si se prevé, por ejemplo que va a llover, el sistema de riego ya no será activado", ejemplificó Casares. Además, ante la próxima licitación del servicio municipal de abastecimiento y alcantarillado, un dispositivo permitirá verificar presiones, y calidad del agua, así como detectar la capacidad de los depósitos. Con la sensorización de la red se sabrá, también en tiempo real, los consumos en las instalaciones municipales.

-Zona azul. En este caso en las pantallas que habrá repartidas por distintos puntos del núcleo urbano –algunas se activarán en breve– los conductores podrán saber a tiempo real qué plazas libres de estacionamiento hay en cada una de las calles afectadas por el aparcamiento gratuito limitado. Una herramienta semejante será habilitada para el parking Aldea Grande.

-Cámaras. Casares expuso que se prevé la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas como el Paseo do Pontiñas o en los recintos de juego de la plaza superior del aparcamiento subterráneo. Su utilidad se asienta en dos principios: controlar los posibles actos vandálicos y, en el caso del espacio fluvial, que las personas que caminan a horas con escasa luz natural se sientan más seguras.

González Casares dijo que con este trabajo queda definida la hoja de ruta a seguir para que Lalín sea una villa en la que las nuevas tecnologías jueguen un papel clave en su desarrollo. Y agradeció la labor del informático municipal Alberto Viz por su implicación en el desarrollo de estos proyectos.