Diplomas para os participantes no Small World Initiative

| O catedrático de Microbioloxía da USC, Jesús López Romalde, asistiu onte á entrega dos diplomas aos alumnos do Bacharelato de Excelencia en Ciencias do instituto Aller Ulloa que participaron no proxecto Small World Initiative. Esta proposta integra diversos niveis educativos para descubrir novos antibióticos. No caso dos alumnos lalinenses, tomaron mostras de chan en Donramiro, Feás, Vilatuxeou O Rodo, que serán analizadas para ver a súa actividade bacteriana.