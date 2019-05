Crespo 8.0

José Crespo será proclamado alcalde de Lalín en 15 días. Su regreso a la tercera planta del Castro Tecnolóxico se produce tras cuatro años como jefe de la oposición en los que aprovechó los errores del gobierno, sobre todo tras la pérdida de su mayoría absoluta, para pelear de nuevo por un poder que -con el cuatripartito en la cresta de la ola- parecía que nunca sería capaz de reconquistar. Con las bases movilizadas, la renovación de su candidatura -para frenar un posible efecto de continuismo protagonizado por él mismo- y una contundente campaña el PP fue capaz de convencer de nuevo a sus vecinos.

José Crespo Iglesias alzará el próximo 15 de junio el bastón de mando del Concello de Lalín por octava vez. La primera fue en 1990, de manos de Xosé Cuíña, y luego encadenó seis mandatos consecutivos con holgadas mayorías absolutas hasta que, en 2015, fue desalojado del poder por una alianza encabezada por Rafael Cuíña. En su estreno en política, al actual regidor en funciones hay que atribuirle gran parte del mérito del cambio de gobierno y, ahora, quizá también que el veterano político de Xaxán vuelva a presidir el salón de plenos tras cuatro años de travesía en la oposición.

Crespo, vencedor en la noche electoral del domingo, subrayó 24 horas después que trataría de ser mejor alcalde de lo que fue. A su experiencia al frente del gobierno hay que sumar el valor añadido de haber estado 48 largos meses en las sillas de la oposición, aunque no conviene perder de vista que desde julio de 2016 tuvo un aliado al perder el cuatripartito la mayoría. Cuando en mayo de 2015 perdió la Alcaldía, muchos vecinos -también en el seno de su propio partido- pensaban que su carrera política en la administración municipal había llegado a su fin. Pero una parte del ejecutivo, y sobre todo su sucesor, se empeñó en que no fuese así.

Tras unos meses en los que Cuíña quiso marcar su territorio y posicionarse como el nuevo representante de todos los vecinos y echar en cara a Crespo que él era ahora el alcalde, luego repitió la estrategia demasiadas veces y cometió algunos errores no forzados. En el intercambio de golpes entre ambos, Crespo era el que menos tenía que perder y, sin duda, lo aprovechó. Además de haber metido al caballo de Troya en el salón de plenos -por muchas que fueran luego sus muestras de arrepentimiento por haber contado con una persona que acabó haciéndole una cruda oposición-, sus embestidas contra Crespo y contra el PP dieron aliento a las huestes populares, que se arrimaron a su jefe de filas para confesarle que estarían dispuestos a luchar hasta desfallecer por la causa: echar a Rafael Cuíña.

De tanto azuzar el avispero, el regidor no se dio cuenta de que obreras y zánganos salieron en auxilio de la reina [el rey, en este caso] y comenzaron a organizarse en estructuras por territorios preparados para la batalla electoral. Si aparentemente en 2015 la actividad de Cuíña en las redes sociales pudo haberle ayudado para llegar al electorado que menos lo conocía, ya como primer edil asumió una sobreexposición que no le aportó demasiados beneficios, sino más bien todo lo contrario. Disputas innecesarias aparte, también hubo varios episodios en los que posiblemente funcionó más desde las emociones que con un pensamiento racional y el PP supo sacar partida de ello, aunque luego frentes judiciales abiertos le diesen la razón. Los, de nuevo, errores no forzados le ponían al mandatario un partido muy cuesta arriba, y máxime cuando tienes enfrente a un partido asentado por una apañadora de votos, tal como había calificado un inteligente y mordaz político -amigo personal de Rafael Cuíña y rival de Crespo- al progenitor del primero.

En su primera experiencia política, el primero de los 21 ediles que cada mes se sientan en el salón de plenos del Castro Tecnolóxico cometió el error de pretender, al margen de la polémica moción por la aconfesionalidad religiosa, querer estar en misa y repicando. Un alcalde debe ejercer como maestro de orquesta -en este sentido el mérito sí fue reconocido por sus socios de gobierno- y no bajar de la platea para afinar los instrumentos de los músicos, y mucho menos, los de los intérpretes de la banda que compite contigo en un certamen. Así, en ocasiones tuvieron más trascendencia tanto los desaciertos comprensibles y, por supuesto, los imperdonables, que el hecho de que pocas horas de haberse sentado en su despacho de la Alcaldía cerrase la adquisición del párking por debajo de las cuantías inicialmente previstas, que los impuestos estuviesen en mínimos históricos, la consecución de un plan europeo millonario, que la Feira do Cocido conservase una excelente salud o que una parte importante de la ciudadanía viese con agrado esta nueva etapa en el municipio.

El candidato socialista, Román Santalla, dijo anteayer que uno de los errores del gobierno fue no haber formado "equipos" y esto justo fue lo que hicieron los populares para arrancar una campaña con toda su gente enchufada y meses después de congregar a más de un millar de simpatizantes en un magosto.

José Crespo recibe un concello sin deuda, con más de 5 millones del DUSI para ejecutar, otros 4,5 millones para el saneamiento del núcleo urbano, un párking reabierto y casi gratis para los vecinos o el Xacobeo, con su amigo Román Rodríguez como coordinador, llamando a la puerta. Por eso, es consciente de que no son precisos ciclones, sino una simple ventisca, para, quizá, ganar también en 2023. En su mano y en la de su equipo está no cometer errores del pasado por los que fue penalizado.