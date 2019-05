La SD Piloño, Ángel Sánchez Facorro y Radio Arzúa, premios del Galo de Curral

Los Premios Galo de Curral 2019 ya tienen nombre. El jurado dio a conocer ayer a los tres galardonados de esta edición, que recibirán este reconocimiento en la cita gastronómica del próximo 9 de junio. En la categoría de gastronomía, cuyo premio celebra su 22ª edición, el ganador es Ángel Sánchez Facorro, docente en la Escola de Hostalería de A Coruña. En el área de deporte, el 21º galardón recae en la Sociedade Deportiva Piloño, mientras que en la de periodismo y comunicación, el tribunal se decantó en esta 20ª edición por Radio Arzúa.

Los tres premiados coinciden en señalar el gran "orgullo" que supone esta distinción. Sánchez Facorro apunta que "no lo esperaba, porque ni siquiera sabía que estaba nominado. Es un premio que me llega al corazón, porque viene de mi propio pueblo". El docente cruceño ya lleva organizando el Galo Chef durante tres años. Es un taller de cocina infantil, que tiene lugar durante la Feira do Galo de Nadal, el 22 de diciembre, que permite que los más jóvenes descubra que hay una carne distinta". Indica, en este sentido, que es necesario difundir la carne de gallo de corral en los restaurantes "y fuera de la zona" de cría, ya que es uno de los platos "típicos de la cocina gallega. "Antaño ibas a cualquier aldea y en todas las casas había gallos", recuerda.

Desde la S.D. Piloño su presidente, Jorge Conde, apunta que el premio "es muy bien recibido". Este club organiza diversas actividades deportivas, sobre todo en las fechas inmediatas a la fiesta patronal de A Piedade, para promocionar Vila de Cruces y todo su patrimonio.

Por último, desde Radio Arzúa Armando Cascón explica que desde hace poco más de un año la emisora cuenta con un espacio, Coa pota ó lume, en el que difunden recetas gastronómicas del contorno. Arzúa, al ser un concello limítrofe con Cruces (los separa el río Ulla) también cuenta con una nómina importante de criadores de gallo de corral. De hecho, en la tramitación de la Indicación Xeográfica Protexida para esta carne también se contempla extender el sello a este concello coruñés.