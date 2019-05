Amigos de lo ajeno sin corazón

Un escolar de A Estrada se ha quedado sin el portátil que dejó sobre un banco de la alameda mientras seguía de cerca los intentos de reanimación del accidentado en la fuente, tío político de su madre. Y el sábado, en Catro Elefantes, alguien entró al local y se llevó una hucha con donativos previos a la jornada en favor de los animales mientras que esta se celebraba.

"Hay gente que no tiene corazón". Así de claro lo tiene Rocío González, la presidenta de la Asociación Palleiráns de A Estrada, un colectivo que lucha por el bienestar de las mascotas abandonadas. Lo dice con conocimiento de causa y por partida doble. En los últimos días ha experimentado en carnes propias la desazón que sufren las víctimas de los amigos de lo ajeno. Y, además, en unas circunstancias muy especiales, que le hacen especialmente incomprensible dos hurtos perpetrados en los últimos días en dos puntos diferentes de la villa estradense: los nuevos jardines municipales y las instalaciones de Catro Elefantes cuando en ambos tenían lugar dos circunstancias excepcionales.

En la alameda, el miércoles mientras que la práctica totalidad de los presentes se preocupaba por el estado del estradense accidentado en la fuente -que, tristemente, fallecería dos días después- hubo alguien que aprovechó la coyuntura para llevarse la mochila de NY que un escolar de sexto del Pérez Viondi que acababa de salir de pasantía dejó en un banco próximo a la zona deportiva, pendiente del estado de salud del accidentado, a la postre tío político de su madre. Mientras que él presenciaba los intentos de reanimación al herido que efectuaban los efectivos de emergencias, alguien aprovechó para llevarse su mochila, en cuyo interior había un ordenador de color granate del colegio Pérez Viondi sin cargador y serigrafiado con el distintivo del proyecto Abalar de la Xunta, dos carpetas y un libro de inglés. "Hay que ser ruín" para sustraer algo así, concluye la madre del escolar, que -tras preguntar durante varios días consecutivos en las sedes de las fuerzas del orden local si alguien que se hubiera llevado la mochila de buena fe, al creerla olvidada, la había entregado para que volviese a su legítimo dueño- en las últimas horas presentó denuncia ante la Guardia Civil de A Estrada.

Apenas tres días después de que su hijo fuese víctima de ese hurto, era el colectivo que preside y la firma Catro Elefantes -que le brindaba ayuda en una jornada de concienciación en favor de los animales- quienes resultaban afectadas. Según confirmó uno de los socios de Catro Elefantes, Javi Ares,sucedió el sábado. Mientras niños y mayores participaban en la citada jornada de concienciación sobre el respeto y el cuidado a los animales, alguiencuya identidad trata ahora de esclarecer la Guardia Civil sustrajo del mostrador de recepción del local -separado de donde se celebraba la jornada con unos biombos- la hucha con el dinero recaudado durante toda la semana en favor de la Asociación Palleiráns. Los ladrones no solo se llevaron esa recaudación benéfica. También sustrajeron los 80 euros que el propio Javi Ares había dejado en un cajón. Retiraron los billetes de la cartera y, afortunadamente, no se llevaron la documentación. El afectado oyó que alguien entraba al local pero cuando fue ya no vio a nadie. Ahora ya ha presentado denuncia ante la Guardia Civil. Más allá del mal sabor de boca que le deja el hurto, lamenta que al trascender pueda tapar lo verdaderamente importante: la jornada de puertas abiertas gratuitas en favor de los animales en la que los niños entraron en contacto con perros considerados potencialmente peligrosos pero que, realmente, fueron "un amor", jugando, interactuando y demostrando que se merecen una oportunidad.