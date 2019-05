Alcalde de A Estrada

-Me afectó en lo personal. Conocía mucho a Luis y a su familia y fueron momentos duros, pero en la parte personal. En la parte política no se me pasó por la cabeza, ni llegué a pensar en eso. Fue una fatalidad, una desgracia, y lo que sí me sorprendió gratamente fue la respuesta a la gente tan pronto algún partido político, o alguna persona de forma individual, intentó hacer carnaza de esa situación. Rápidamente se dieron cuenta de que esa no era la vía y la gente salió claramente a ponerlos en su sitio. Muchísima gente nos trasladó su aprecio y principalmente la familia. Estuvimos con ellos el mismo día y después el día que falleció. Nos trasladaron también que fuera una fatalidad y había que estar a su lado. Él nos quería mucho y nosotros también lo queríamos mucho a él.