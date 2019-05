A Sánchez le alegra la caída del Partido Popular

Con un total de 133 votos, la candidatura de Compromiso por Galicia, encabezada por Jesús Sánchez Mosteiro, que en 2015 heredó los tres concejales del PSOE bajo las siglas de Veciños por Agolada, desaparece de la corporación agoladesa. "La verdad que no siento los resultados, me alegro", afirma rotundamente Jesús Sánchez, que añade que esta etapa: "fue una experiencia enriquecedora y muy positiva. El pueblo vota, el pueblo decide". El candidato de Compromiso señala que "me alegro de la caída del Partido Popular y espero que el Partido Anticorrupción y Justicia cumpla con su programa", aunque confiesa que "veo que lo va a tener complicado".