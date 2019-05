"Sabía que la gente iba a valorar lo hecho"

No podría pasar desapercibido aunque quisiese. Sus más de dos metros de altura lo convierten en blanco fácil. Hoy, además, todas las miradas están pendientes de él. Mientras cruza la Praza da Constitución son varios los ciudadanos que lo detienen para plantarle un par de besos o estrecharle con fuerza la mano. José López Campos acaba de revalidar su gobierno en A Estrada, ampliando la comodidad de una mayoría absoluta que más de uno puso en duda en las últimas semanas.

"Fue una campaña completamente distinta a todas las demás", confiesa. No hace falta que lo jure. La noche electoral cerró unas semanas marcadas para los populares por la defensa de una reforma y ampliación de la alameda municipal que despertó un profundo debate social; la sombra de las Elecciones Generales y un desgraciado accidente que anticipó en el municipio el cierre de la campaña.

"Fue un momento complicado pero tenía buenas sensaciones. La gente estaba cariñosa en la calle. Además, creo que es un trabajo de cuatro años, no de la campaña. Hay cosas que no se hicieron bien, que hay que mejorar, evidentemente, pero estaba convencido de que la gente iba a saber valorar lo hecho", reflexiona López Campos.

"El día fue como siempre, súper intenso", apunta con el recuerdo muy fresco. El candidato popular comenzó domingo electoral bien temprano, madrugando para ir recorriendo las mesas y hablando con apoderados, interventores y presidentes. Llegó después la hora de la "comida talismán" que los integrantes de la candidatura del PP acostumbran a celebrar en las jornadas electorales. Alrededor de las 17.00 horas llegó a la sede de PP para ir siguiendo los avances de participación y abordar diversas cuestiones de organización, encaminándose sobre las 19.45 al Samaná, donde los populares instalaron su cuartel general "Cuando empezaron a llegar las dos o tres primeras mesas del rural los resultados eran muy amplios. Estaba claro que nosotros estábamos en ascenso, el PSOE en bastante retroceso y después estaba Móvete, que sabía que tenía cierto recorrido al alza. La duda era ver el efecto PSOE", subraya.

La primera mesa en cantar sus resultados fue la de Aguións. "Un resultado espectacular. Sabíamos que no todas iban a ser así pero marcaba la tendencia", narra López Campos "Nos quedaba el casco urbano. Las mesas urbanas tardaron más. Teníamos 14 o 15 del rural y ninguna urbana. Cuando empezaron a llegar y el resultado estaba por encima del 50%, nos dimos cuenta de que el estaba hecho", explicó.

Un vecino interrumpe su recuerdo. " Noraboa. Arrasaches onte, non sendo en San Miguel", le comenta. Gracias, axudástesme moito, le responde el reelegido alcalde, antes de reconocer que hubo momentos en el que todo este apoyo estuvo cerca de brindarle a los populares 13 concejales. "Después el PSOE se consolidó y era complicado", expone. No se olvida de las noticias "de lo que estaba pasando en el resto del mundo" que iban llegando al cuartel del PP y que no eran tan amables para la formación.

Al preguntarle si realmente pensó en algún momento, días atrás, en que lograrían no solo mantener la mayoría absoluta -su único pasaporte válido para permanecer en el gobierno- sino ampliarla, López Campos acompaña la respuesta de una sonrisa: "Yo puse a Óscar [por el edil Óscar Durán] de 12 y le dije: tú vas a salir. Yo lo tenía claro. Se hizo una campaña de proximidad, recorrimos todas las parroquias, la gente trabajó un montón... Si la tendencia hubiese sido favorable, creo que incluso podíamos haber sacado mejor resultado. Tenía buenas sensaciones", confiesa.