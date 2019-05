Los populares vencen en 35 de las 37 mesas

Los resultados de una de las mesas del casco urbano mantuvieron en vilo hasta casi la madrugada a vecinos y políticos lalinenses, una vez que esta urna podía inclinar la balanza hacia un gobierno monocolor del PP con mayoría absoluta o que las fuerzas del cuatripartito se mantuviesen en el poder hasta 2023. A medida que los datos comenzaban a llegar a las sedes de las formaciones políticas, los populares comenzaban a visualizar que su candidato, José Crespo, reconquistaría el poder tras cuatro años en las siempre frías bancadas de la oposición. Solo un segundo edil del BNG podía sumar 11 para un hipotético tripartito -A Plataforma Aberta Cidadá de Lalín- siempre estuvo fuera del salón de plenos del Castro Tecnolóxico, pero la recuperación del voto urbano por parte de los populares en el resto de las mesas hacía presagiar que este objetivo sería casi imposible. Y así fue.

El Partido Popular, pese a ceder un punto y medio porcentual respecto a 2015, fue capaz de imponerse en 35 de las 37 mesas electorales y convencer a 379 vecinos más del núcleo urbano -incluyendo las 11 urnas del casco y la de Lalín de Arriba-. Y en las parroquias, pese a que cedió apoyos, hay casos como Vilatuxe donde su crecimiento fue espectacular al pasar de 162 a 252 papeletas. Todos los partidos que habían concurrido a los anteriores comicios incrementaron su nivel de apoyo entre los electores de la capital municipal donde, por cierto, a diferencia de tiempo atrás, ya se concentran más de la mitad de los vecinos del término municipal. El PP tenía en el rural su tradicional nicho de votos, pero también fue la opción mayoritaria entre los vecinos del casco. Compromiso por Lalín (CxL), de Rafael Cuíña, también crece, pero mucho menos y solo araña una treintena de papeletas más, mientras que el PSOE de Román Santalla marca una tendencia alcista generalizada y cerca de 300 de los 670 votos que sube son de sus electores más urbanitas. Hasta 126 papeletas suma el BNG de Francisco Vilariño, mientras que la Plataforma Aberta Cidadá de Lalín (PAC), que tenía en las calles de la capital su principal feudo de votantes, se deja por el camino exactamente 199 votos.

Al margen de las formaciones nuevas, que además no consiguen representación, entre los cinco partidos con presencia en la corporación hay tres que crecen y dos que ven mermados sus apoyos. La candidatura de Crespo sumó 188 más que hace cuatro años, cuando un puñado de papeletas lo separaron de la mayoría absoluta. El tildado por muchos vecinos o algunos partidos como el "efecto Santalla" no fue quizá capaz de aglutinar tanto voto como cabía esperar, pero la imposibilidad de mantener al PP lejos del poder no debe atribuirse a los socialistas, que crecen más de cuatro puntos o, lo que es lo mismo, 670 votos más que hace cuatro años.

El crecimiento experimentado por el PSOE es, en términos porcentuales, el mismo que pierde Compromiso. La candidatura de Cuíña convenció a 368 vecinos menos y, si bien se mantiene como la segunda fuerza más votada, su caída es clave en el retorno de Crespo Iglesias a la Alcaldía. Porque, como apuntamos con anterioridad, la formación galleguista aguanta e incluso crece algo en el casco urbano, mientras que su principal sangría de votos se produce en el rural. Un ejemplo es la mesa de Prado, donde Cuíña había sido el más votado, y ahora se produce un sorpaso a favor de los populares. PAC es el otro responsable del final del denominado gobierno de integración. Con dos centenares de apoyos menos su candidata, Lara Rodríguez Peña, no volverá a formar parte de las juntas de gobierno.

Francisco Vilariño fue capaz de dar un impulso al BNG y marcar una línea ascendente en el núcleo urbano -126 papeletas más que hace cuatro años- y en las mesas rurales. No obstante, sumar 281 apoyos más que los obtenidos en 2015 por Xosé Manuel López dejan a los nacionalistas con idéntica representación.

Como curiosidad cabe destacar que los socialistas se imponen en Cercio, uno de los feudos históricos del PP. Santalla gana en su mesa a la formación conservadora que contó en su candidatura con dos vecinas de esta parroquia y además colocadas en puestos de salida. Moneixas sigue siendo fiel a su vecino Francisco Vilariño, que domina en una mesa en la que también votan los vecinos de Agruchave (Donramiro). En esta última parroquia, el PP se mantiene a la baja, y Compromiso se deja por el camino una treintena de votos.