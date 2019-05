Luis Calvo: "Estos días noté indignación en la gente y en Agolada había miedo"

Agolada vivió un hecho histórico en estos comicios. Después de 40 años, el Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ), encabezado por su fundador Luis Calvo Migúelez, se alzaba con la victoria obteniendo mayoría absoluta tras presentarse por primera vez. Los resultados demuestran que la localidad deseaba un cambio a viva voz, sin embargo, muchos todavía no se creían que esto fuese una realidad, incluso el propio Calvo, ayer, todavía no podía asimilar lo ocurrido. Su equipo asume con ilusión esta nueva etapa y lo primero que hará será realizar una auditoría.

Tras el cierre de los colegios electorales los agoladeses estaban en vilo porque sabían que este año era posible un cambio, ya que al mitin de cierre de campaña del PAYJ asistió medio millar de personas, algo que fue muy comentado a lo largo de todo el fin de semana. A las 21:30 horas ya se conocían los resultados de las mesas electorales de Brántega y de Sesto en las que el PAYJ consiguió la victoria con 167 y 88 votos, respectivamente. Media hora más tarde, el triunfo en la Borraxeiros ya era también un hecho con un total de 168. Después, llegarían los resultados de las mesas de Ventosa y de Berredo, las únicas en dónde el Partido Popular de Ramiro Varela consiguió la mayor cifra. La incertidumbre se apoderó de los agoladeses, que algunos, ya concentrados en la Praza do Concello esperaban con ansia que se terminara el recuento de la mesa urbana. Parte del equipo de Ramiro Varela aguardaba los últimos minutos en el interior del consistorio. Era cerca de la medianoche cuando empezaron a escucharse bocinas de coches y gritos de: " Ganou O Catano". Los candidatos populares salieron del consistorio, entre ellos, el propio Varela, mientras la gente allí reunida ya celebraba la victoria de Luis Calvo.

Pasados unos minutos, llegaba el nuevo alcalde con parte de su equipo a la Praza do Concello y un grupo de jóvenes lo auparon a gritos de "alcalde, alcalde". Acto seguido, todo fueron abrazos entre los presentes y un grupo de músicos de la localidad quisieron poner el ritmo a la noche, en dónde no faltaron petardos y bombas de palenque. Tras pronunciar el mandatario unas palabras, la gente brindó con champán y las frases más recurrentes eran: "esto es increíble", "nunca pensé que llegaría este día". La ilusión reinaba en el ambiente festivo y la celebración se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Ayer Agolada amanecía con una sensación diferente. Luis Calvo empezó ya a trabajar y a lo largo de la mañana: visitó a una vecina que se encuentra en el hospital, compró una cocida de butano a un lugareño y asesoró a otro para arreglar unos papeles.

Lo primero que hará el equipo de Calvo será realizar una auditoría. "Tenemos que saber a dónde fue a parar el dinero que vino para Agolada, porque en Agolada no se gastó", señala. El siguiente paso, será mantener una reunión con las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para reorganizar los domicilios por proximidad: "Porque no es normal que una de Brocos vaya a trabajar a Ventosa y la de Ventosa a Brocos, porque es lo que hacían hasta ahora y uniformarlas como es debido, porque si tratamos mal a las mujeres que cuidan a los señores mayores estamos tratando mal a los mayores", recalca.

En cuanto a los resultados, Calvo confiesa que notaba "indignación en la gente, pero la gente tenía miedo" y que le sorprendió la victoria en Sesto "porque era un feudo total del Partido Popular y que el PAYJ, presentándose por primera vez, le ganase, nos sorprendió lo que significa que lo hicimos bien y vamos a seguir haciéndolo mejor".