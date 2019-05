Fiúza: "Ni planteamos ceder el bastón de mando ni quedárnoslo"

"Es una situación histórica, porque llevan 41 años gobernando y ahora podemos cambiarlo". Así se manifiesta el candidato del BNG de Vila de Cruces, Álex Fiúza, sobre el vuelco electoral que dio el concello.

Ahora mismo, con 6 ediles del PP, 3 de Xuntos polo Noso Concello, 3 el BNG y una de Vila de Cruces, cualquier negociación puede abrir la puerta a la continuidad del PP en la Alcaldía o, por el contrario, montar un gobierno con PSOE, Bloque y Xuntos aunque, eso sí, cualquiera de sus tres candidatos puede exigir a cambio su acceso a la Alcaldía para materializar este gobierno de coalición. Sobre este punto, Fiúza insiste en que "sopesamos muchas hipótesis, pero aún queda mucho tiempo. Todavía no nos hemos puesto en contacto con nadie. Se trata de conversar, puede coger la Alcaldía cualquiera. No nos planteamos ni tomar el bastón de mando ni cederlo. Puede pasar cualquier cosa", añade. Desde el BNG sí hubo una llamada de cortesía al popular Jesús Otero, pero no para hablar de posibles pactos. De todos es conocido la buena relación entre el PP, Bloque y también PSOE. Fiúza, que asegura que desde su partido se tomará la mejor decisión, también adelanta que "estemos en el gobierno o en la oposición, vamos a reforzar aún más nuestra defensa por el medio rural".

De mejor decisión también habla la portavoz del PSOE, María del Carmen Silva. Se refiere a sus 339 votos cosechados como "un mal resultado", tras padecer la cesión de apoyos a BNG y también a Xuntos. Pero, cosas del destino, ella puede ser la llave para convertirse en un nuevo gobierno de Otero o en el primer tripartito de la historia de la democracia en Vila de Cruces. "Todavía queda tiempo para negociar. Yo, por el bien del pueblo, estoy abierta a todas las opciones. Tengo una actitud abierta", recalca.