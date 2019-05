Una diferencia de solo 37 votos permite al PSOE hacer historia en el Concello de Forcarei

Solo 37 votos han permitido al PSOE hacer historia en el Concello de Forcarei. Uno de los grandes bastiones del PP en el centro de Galicia cayó por primera vez a manos de la recién llegada Verónica Pichel Guisande, una mujer que ha sabido subirse a la "ola" del cambio hacia la izquierda iniciado en las elecciones generales para pisar por primera vez terreno desconocido para su partido. Los socialistas mejoraron sus resultados en casi todas las mesas electorales del municipio a costa del PP y del tándem formado por BNG y Foro Forcarei. En una apretada noche electoral, Pichel y su equipo terminaron por convertirse en los grandes triunfadores, aunque por solo un puñado de votos, los que le dieron el quinto concejal a costa de un PP que perdió la mayoría absoluta. Con el empate a cinco es BNG/Foro Forcarei el que debe desempatar, en un acuerdo que se augura fácil entre dos formaciones con buenas relaciones en terreno forcaricense. El previsible respaldo de los nacionalistas permitirá iniciar una nueva era, con el que será el primer gobierno de izquierdas de su historia.

El PSOE fue el gran triunfador de una jornada electoral a costa de dos rivales que no pueden estar contentos con sus resultados. Los socialistas pasaron de 690 votos en las elecciones de 2015 a 946, sumando más apoyos en seis de la mesas. Esta subida fue a costa de un PP que perdió 191 votos, cayendo en seis de las siete mesas electorales. Estos malos números se repiten también en una unión de fuerzas que no salió como se esperaba. En 2015 BNG y Foro Forcarei sumaron por separado 479 votos. En estos comicios y de manera unida se quedaron en 315, perdiendo de esta manera uno de los dos concejales que tenían en la pasada legislatura.

En medio de una dura resaca post electoral la gran triunfadora de estas municipales, Verónica Pichel, reconoció que su partido cumplió con el objetivo de incrementar el número de concejales, pasando de 3 a 5. "Tenemos ahora la gran responsabilidad de pilotar un nuevo tiempo en el que se espera de nosotros diálogo y sentido común. Eso es lo que haremos como ya hicimos en la oposición", manifestó la previsible futura alcaldesa. Pichel considera que el aumento de votos en estos comicios deja "un mensaje claro por el cambio". La líder socialista destacó la notable mejoría en las mesas de Millerada y Meavía y el "empate técnico" registrado en Forcarei, una mesa donde hace cuatro años el PP sacó más del doble de votos que el PSOE.

Pichel debe ahora buscar un consenso con BNG y Foro Forcarei para poder ser proclamada alcaldesa. Roberto Jorge Correa, líder de la formación, afirmó ayer que este entendimiento será fácil. "Tenemos que hablar pero en Forcarei hace falta un cambio político sí o sí. Es necesario hacer las cosas de otra manera", argumentó. El nacionalista aguarda ahora la llamada del PSOE para las negociaciones, asegurando que las relaciones entre ambos partidos están "bien cuidadas". Correa sin embargo reconoció que los resultados en estos comicios no han sido buenos para ellos. "No podemos estar contentos porque perdimos un concejal. No son los resultados que esperábamos pero creo que el voto del cambio que estaba pidiendo Forcarei se concentró todo en el PSOE", argumentó.

Belén Cachafeiro

El PP fue sin duda el gran perdedor de una jornada electoral en la que fue el partido más votado, pero no logró los suficientes concejales para tener la mayoría absoluta. La alcaldesa en funciones hasta el día 15 de junio, Belén Cachafeiro, reconoció ayer que este es un resultado que no esperaban. "Tengo la conciencia muy tranquila por todo lo que hemos trabajado estos años. Ojalá el próximo gobierno lo haga tan bien como lo hicimos nosotros. Hicieron grandes problemas, ahora veremos como las van a ejecutar", explicó una mujer que se pone ahora "al servicio de los vecinos" desde la oposición.

Cachafeiro lamentó sin embargo la forma de actuar de un PSOE del que reconoce ha realizado "una campaña maravillosa pero nada limpia". "El sábado estuvieron colocando carteles delante de los colegios electorales y el domingo fueron por las casas, engañando a la gente. Movieron también votos con los coches, llevando a gente a votar", afirmó. "No presentamos demanda pero no sé si tienen la conciencia muy tranquila. Les deseo mucha suerte en estos cuatro años pero que sepan que vamos a estar ahí", afirmó la mujer que durante los últimos años ha ocupado el cargo de alcaldesa del Concello de Forcarei.