Cuíña anuncia "oposición constructiva" y ofrece "lealtad institucional" al gobierno

Rafael Cuíña pasó ayer sus primeras 24 horas como alcalde en funciones alejado de su habitual actividad de las redes sociales y también rehusó realizar una valoración del dictamen de las urnas. A través de sus perfiles personales en redes difundió escuetos mensajes alusivos a la pérdida de la Alcaldía. En el primero, en la noche del domingo, ya daba por ganador al Partido Popular tras conocer los resultados que iban llegando a la sede de Compromiso por Lalín (CxL) de la calle Colón. "Los datos me dicen que el PP de Lalín ganó las elecciones. Felicitarlos a todos ellos y desearles lo mejor. Haré una oposición constructiva, mañana [por hoy] la vida continúa", expuso.

El alcalde abandonó la sede de su partido agradeciendo la labor de sus colaboradores, consiente de que el cambio de gobierno que él mismo había ayudado a protagonizar hace cuatro años, se había reproducido pero a favor del popular José Crespo.

A primera hora de la mañana de ayer, también a través de las redes sociales y rehusando atender a esta Redacción, señaló que la democracia habló y que había que ser respetuoso con lo que habían decidido los vecinos. "Inmensas gracias a todos, suerte para el gobierno que entra, que tendrá mi lealtad institucional. Y ahora, a descansar un tiempo, que también lo merezco", escribió. El todavía máximo responsable de la administración local, que acudió por la mañana al Concello, optó por mantenerse alejado del foco mediático y se refugió en compañía de su familia.

La noche electoral fue vivida con la intensidad propia de quien no las tiene todas consigo e intuye que el denominado por él mismo como "gobierno de integración" tenía las horas contadas. El escrutinio avanzaba y el PP mantenía en todo momento una mayoría que, pese a los cinco representantes de su partido, no eran suficientes para reeditar un posible tripartito o cuatripartito. Ahora, tanto Cuíña como su organización tienen cuatro años para tratar de ejercer una oposición consistente que abra una vía para volver a gobernar, aunque Cuíña Aparicio no será alcalde de nuevo de su pueblo. Porque, como dijo públicamente en varias ocasiones, esta era su segunda y última vez que se presentaba a las municipales. En su estreno en política logró la Alcaldía y ahora, los 368 votos que perdió respecto a 2015, han sido claves para enviarlo a la oposición; un lugar, que como él proclamó en numerosas ocasiones, nunca conoció.