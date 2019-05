Crespo atribuye la victoria a su tenacidad y a la "gasolina" que le aportó un renovado equipo

José Crespo volverá a presidir el salón de plenos de Lalín a partir del próximo 15 de junio, fecha en la que tomará posesión como alcalde, tal y como lo hizo hace 29 años y luego de los últimos cuatro como jefe de la oposición. Tras la euforia vivida en la noche del domingo en la sede popular de la rúa B, el futuro mandatario local compareció en el mismo escenario para valorar su victoria en las urnas por mayoría absoluta. El veterano político de Xaxán actuó con serenidad y dijo que fue hace cuatro años, nada más conocer el dictamen de las urnas, cuando pensó en "reconquistar" la Alcaldía porque nunca se perdonaría tratar de volver a ganar las elecciones y gobernar.

Crespo Iglesias recordó los momentos duros que vivió tras perder el poder y admitió que hubo momentos en los que pudo desfallecer. Así, utilizó el símil del infierno de los católicos para referirse a la siempre complicada travesía de la oposición, indicando que cuando parecía que podía abandonarlo las vicisitudes lo colocaban de nuevo lejos del cielo. Su empeño, el trabajo de su equipo de colaboradores, de los miembros de su candidatura fueron, a su juicio, la mejor fórmula para presentarse ante el electorado y pedirles que le diesen una segunda oportunidad. Por eso cree que será mejor alcalde de lo que fue. A su entender, esta victoria tiene más mérito porque la "ola" del PP no se encuentra precisamente en su momento más álgido o la irrupción de Román Santalla como candidato socialista. "Algunos nos decían: no tenéis nada que hacer, pero nunca dejé de creer en mi gente y en el pueblo de Lalín". Al futuro edil del PSOE le lanzó el único dardo de su comparecencia. Aludió a un comentario de Santalla cuando, en un acto de campaña, dijo en alusión a él aquello de " can vello, non colle enseño", refrán al que añadió: " depende da intensidade do lostregazo que leve".

Como "católico, apostólico y romano", indicó que en los últimos días de la campaña no faltaron velas a santos y vírgenes o que en los momentos más bajos de estos últimos tiempos fue la "gasolina" que le aportó cada persona de un equipo renovado. "Ahora mismo soy de los hombres más felices del globo terráqueo", añadió, a la par que puso de relevo que con el calor y las felicitaciones recibidas en la noche electoral, se ejemplificó la implicación de los suyos para volver a regir el municipio.

"Que nadie espere ningún ciclón, aprendí y por el bien de la convivencia, va a ser una brisa de sentidiño. Quiero paz y tranquilidad", significó. Además, dijo que por primera vez podrá dedicarse en exclusiva al Concello al no compatibilizar este cargo con otros institucionales u orgánicos.

Sus objetivos inmediatos serán la aprobación del presupuesto municipal y tratar de "normalizar la vida política local, sin odio y pensando que es lo mejor para Lalín". Tras unos días de descanso -dijo sentirse agotado- comenzará a pergeñar un equipo en el que, indicó, hay personas con experiencia como Paz Pérez o Eva Montoto y nuevas apuestas a las que, en algún caso, reconoce que tendrá que tirar del freno para aplacar un posible ímpetu excesivo por el evidente desconocimiento del funcionamiento de un gobierno. El proceso de peatonalización será otra cuestión en la que se incidirá porque así lo avanzó en varias intervenciones públicas de la campaña, cuando dijo que retiraría la valla que separa un tramo de las calles Principal y Joaquín Loriga. Aunque ayer elevó este asunto a una anécdota o un simple gesto, algunos de sus futuros compañeros de gobierno aprovechó para recordárselo. "Es cierto que la vida da segundas oportunidades y, sobre todo, a mi", apostilló y dijo que le gustaría ser el alcalde de todos; tanto de los que le confiaron su voto como de los que se decantaron por otras opciones políticas.

Felicitaciones

Crespo aprovechó su primera comparecencia pública como vencedor de las elecciones para agradecer los gestos de algunos de sus principales rivales políticos. En este sentido apuntó que el socialista Román Santalla estuvo muy cariñoso con él y que le telefoneó para felicitarlo cuando el escrutinio ni había rematado. También el europaralamentario socialista electo Nicolás González Casares le mandó un mensaje en el mismo sentido. Otra de las llamadas llegó desde el teléfono del candidato del BNG, Francisco Vilariño. También valoró que el alcalde en funciones, Rafael Cuíña, le enviase un mensaje de felicitación, "que le contesté y que agradezco". Las malas relaciones que hay entre ambos quizá, dijo, es el motivo para el que entre los dos no hubiese una conversación telefónica en la noche del domingo.