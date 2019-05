Ciudadanos no rentabiliza su marca

La candidatura encabezada por Pablo Senande no fue capaz de rentabilizar la marca que tiene Ciudadanos en todo el Estado y curiosamente el electorado le otorgó los mismos apoyos que la lista del Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ) que lideraba Almudena Rodríguez Rozas. En las 11 mesas urbanas y en la de Lalín de Arriba no llegó a las 160 papeletas y su mejor resultado lo consiguió en Bermés, su parroquia de residencia, con 17 papeletas. Con este bagaje, ni Ciudadanos ni PAYJ convencieron a dos de cada cien personas que ejercieron su derecho a voto.

Fuera del salón de plenos también se quedará Juan José Cruz. El edil no adscrito que hace cuatro años concurrió por Compromiso, encabezó la lista de la Coalición de Centro Democrático (CCD) y sus 273 apoyos representan el 2% del total de las papeletas depositadas en las urnas. Botos, Vilatuxe, Vilanova o Moimenta fueron sus mejores plazas, aunque su balance más satisfactorio no superó los 25 apoyos, cifra que no alcanzó en ninguna mesa urbana.