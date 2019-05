Xuntos irrumpe en Vila de Cruces y deja en el aire la continuidad de Jesús Otero

Los resultados de las elecciones municipales en Galicia lo dejan claro: se terminó la mayoría absoluta del PP en Vila de Cruces. El equipo de Jesús Otero, que gobernaba con holgura desde 1990, pasa de 9 a 6 concejales, al cosechar 1.461 votos, el 41,8% del total. La debacle se debe a la irrupción de Xuntos polo Noso Concello, que saca 3 concejales, con 911 votos.

Sube también el BNG, que pasa de 2 a 3 ediles, con 760 votos. El PSOE, que tenía dos, se queda con uno, María del Carmen Silva, que puede ser la llave para formar un gobierno mayoritario con el PP o con las otras dos fuerzas. Este partido obtuvo 339 respaldos. Ayer apuntaba que tendría que meditará qué hacer, porque su escaño puede servir o bien para revalidar la continuidad del equipo de Jesús Otero o bien para abrir la puerta a un gobierno de coalición con las otras dos fuerzas políticas.

Por el momento Luis Taboada, el líder de Xuntos, declina hacer declaraciones y no se pronunciará sin antes hablar "con los otros grupos. Yo no quiero lanzarme en estos casos". Desde el BNG Álex Fiúza anuncia que "tendremos que pensar con la mente en frío. Hay opciones a hacer algo, no cerramos la puerta a nada". El nuevo líder del Bloque muestra su alegría al cosechar un tercer edil, fruto de un ascenso de votos. Y es que es la única de las tres fuerzas que había que gana apoyos. En 2015, el PP había conseguido 2.041 papeletas, el Bloque 592 y el PSOE, 667.