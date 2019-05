Resultado elecciones municipales en Galicia | José Crespo "reconquista" Lalín cuatro años después por el descenso de Cuíña

"No fue fácil la reconquista, he resurgido de las cenizas, no fue fácil, pero salí a flote con mucha abnegación". Así valoraba ayer José Crespo un triunfo electoral que le permitirá volver a gobernar Lalín durante cuatro años, que se suman a los 25 que ya cumplió en 2015.

Se da la paradoja de que el Partido Popular, con un resultado prácticamente idéntico al de hace cuatro años, obtiene ahora una mayoría absoluta que le fue negada entonces. Al cierre de esta edición, el escrutinio de Lalín estaba al 94,4% y los populares rebasaban los 5.200 votos (43,2%), mientras que en 2015 habían conseguido 5.326 (44,7%).

Las fotos de las elecciones municipales en Deza // Bernabé

La victoria popular se cimentó en el desplome del actual alcalde, Rafael Cuíña, que cedió casi un 5% de los apoyos. Anoche no llegaba al 21%, cuando cuatro años atrás había irrumpido con un 25,3%.

El PSOE pasó del 14,4% al 18,8% y obtuvo un edil más, pero el efecto Santalla quedó diluido y no solo no pudo retener el poder, sino que ni siquiera hubo sorpasso a Compromiso por Galicia. También tiene su culpa PAC, que no fue capaz de retener su escaño, algo que sí logró sobradamente el BNG.