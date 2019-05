El PP de Cruces pierde la mayoría absoluta y se abre la puerta a un tripartito

El escenario político de Vila de Cruces acaba de convertirse en un puzlle. Sus 13 ediles ya no se repartirán con una mayoría absoluta que tenía el PP de Jesús Otero desde 1990. Los vecinos han dado 6 ediles a los populares, así que la mayoría absoluta, 7, se reparte entre los 3 que saca la plataforma Xuntos polo Noso Concello, con Luis Taboada al frente, los 3 del BNG (que gana un edil en relación a 2015) y el único del PSOE, que en 2015 sacó dos.

El PP obtuvo 1.461 votos (en 2015 logró 2.041), Xuntos 911, el BNG 760 (592) y el PSOE, 339 (667). Pese a la profunda caída socialista, su única concejal, María del Carmen Slva, se torna ahora "la llave para el próximo mandato", ya que su apoyo puede revalidar la alcaldía para Jesús Otero o dar pie a un tripartito con Xuntos y Bloque. Taboada, recién sabido el resultado, se limitó a decir que "no quiero lanzarme en estos casos" al preguntársele por una posible alianza con los dos partidos de izquierda. Desde el BNG, Álex Fiuza asegura que "pensaremos con la mente en frio y ya veremos qué pasa. Hay opciones para hacer algo, pero no cerramos la puerta a nada. Hay que hablar con todos".