francisco garcía piñeiro "Chisco" "Al niño le gusta manchar en la cocina"

Todo el mundo le llama Chisco en su tierra natal, aunque se llama Francisco García, y se encargará hoy de un impartir una clase magistral de cocina a los más pequeños en la Praza de Abastos de Vila de Cruces. La iniciativa, que dará comienzo a las 11.00 horas, pretende dinamizar este espacio mediante actividades donde se mezcla lo práctico con lo lúdico, en este caso para niños de la localidad.

-¿Cómo va a plantear una clase de cocina para los pequeños?

-Es evidente que con los niños es bastante más complicado trabajar que con los adultos. Los niños lo que quieren en la cocina es, sobre todo, mancharse. Tengo previsto que decoren ellos mismos unas galletas que vamos a hacer en la Praza de Abastos de Vila de Cruces. Primero harán la masa, después cortarán y, por último, alisarán para cocer y que las puedan decorar con un poquito de clara de huevo y los colorantes del final. También vamos a hacer unas trufas de chocolate que también es algo que le gusta mucho a los niños. A lo mejor haremos alguna cosita más, siempre trabajando con las manos, que es algo que les gusta mucho. Eso sí, dependiendo de las edades, estaremos muy atentos porque no les puedes dejar coger un cuchillo ni nada parecido con lo que se puedan hacer daño.

-¿Tiene experiencia en dar clases a los niños o se estrena en Vila de Cruces dando toda una clase magistral para los más jóvenes?

-No es mi primera vez. En el propio municipio de Vila de Cruces ya impartí un curso de cocina también para niños, que fue todos los sábados durante dos o tres meses, si no me equivoco. Entonces la cosa era más orientado a la gastronomía porque acabamos haciendo pizzas y tomates rellenos porque eran grupos de distintas edades. Pudimos trabajar de otra manera y centrarnos en lo que es la cocina. También tuvimos cuidadoras durante todo el curso atentas.

-¿Se puede adivinar que un niño será mañoso en la cocina en edades tan tempranas o no?

-Se nota mucho porque tú puedes comprobar el entusiasmo con que ese crío está trabajando en la cocina y las preguntas que te hacen. Esa ilusión que desprende suele darte una pista de que casi con toda seguridad le gustará cocinar cuando sea mayor.

-Supongo que lo del sexo ya no tiene nada que ver a la hora de inculcar la gastronomía, ¿no?

-Por supuesto. Pienso que en realidad la cosa está muy igualada, afortunadamente. Es más, en este tipo de cursos suele haber mitad de niños y mitad de niñas, lo que hace a lo mejor unos años era impensable. Las cosas están cambiando también esto y creo sinceramente que es mucho mejor para todos.

-¿Los niños le ponen más ganas que las niñas por eso de llegar más tarde a esto de la cocina?

-Yo en la escuela de hostelería hice tanto cocina como repostería y te puedo decir que en cocina éramos más hombres que mujeres, en cambio en pastelería ellas eran más que nosotros. Sé que puede resultar curioso, pero en aquella época era así y supongo que seguirá siendo, aunque no hay una explicación para saber el por qué.

-¿En dónde trabaja ahora?

-Estoy en La Galiciana desde el mes de agosto del año pasado. Lo cierto es que en la escuela de hostelería hizo todos los ciclos posibles, cocina, pastelería y panadería, y también servicios en restauración. La verdad es que la formación es muy importante en este ámbito profesional y estoy muy contento por haber realizado todos ellos porque ahora que trabajo ya en lo mío es cuando empiezo a comprobar que todo aquello que me enseñaron me está siendo muy útil. Porque, además de trabajar en La Galiciana, organizo eventos de coctelería para ceremonias.

-¿Qué destacaría de su labor en un lugar como La Galiciana?

-Tengo que decir que es un concepto muy novedoso dentro de la hostelería, que cada día me gusta más. Date cuenta de que se trata del primer mercado gastronómico de Galicia que sorprendió desde sus inicios, y que cada día tiene más clientela. En otras partes de España ya se trabaja de esta forma, pero ahora en Santiago ya contamos con un concepto novedoso y atractivo. Personalmente, me encanta.