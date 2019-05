"Este es el formato más duro que hay"

Pablo Rivadulla defiende el valor del vinilo por encima de otras propuestas más modernas. "El vinilo es el formato más duro que hay. Si se raya es porque hiciste el cafre con él. Un vinilo seguirá funcionando dentro de 300 años. El CD se pensaba que era una maravilla pero después se descubrió que en treinta años se deshace y se raya además mucho más fácil. Un disco puede rayarse pero se da recuperado. Es cierto que hay que limpiarlos y cuidarlos, pero todo cazador tiene que limpiar la escopeta", recuerda.

El DJ estradense destacó en este sentido el gran auge que está viviendo ahora de nuevo la música en este formato a pesar de que no es barato. "En mi casa, a pesar de ser muchos en casa, no teníamos discos. Un aparato de música en casa habría durado muy poco. Quizás por ello le tengo tanto cariño a los vinilos, porque nunca los tuve", argumenta. Rivadulla destacó sin embargo que los vinilos actuales no tienen nada que ver con los antiguos. "Son 100% vinilo, de 180 gramos, gordos, vírgenes de todo y con grabaciones digitales", no tienen nada que ver con los viejos.