López Bueno pide el apoyo ciudadano para traer "tiempos nuevos" para A Estrada

El candidato del PSdeG-PSOE a la Alcaldía de A Estrada, Luis López Bueno, aprovechó ayer el mitin central de los socialistas para pedir el apoyo de los vecinos "para traer nuevos tiempos para A Estrada". El alcaldable estuvo arropado en un abarrotado Teatro Principal por el candidato al Parlamento Europeo Nicolás González Casares y el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero.

La primera en tomar la palabra fue la secretaria general de los socialistas en A Estrada, Belén Louzao, quien quiso, entre otras cosas, dejar bien claro que el PSOE no utilizará políticamente el accidente registrado el miércoles en la recién estrenada alameda municipal. "Los socialistas entendemos que hay cosas que no se deben utilizar en campaña", dijo la actual portavoz del grupo municipal del PSOE. Consideró que "no es el momento de buscar responsabilidades" sino de confiar en que el ciudadano herido tras esta caída se recupere.

Bueno aprovechó su turno de palabra para recordar que en las cercanas elecciones generales el PSOE consiguió "duplicar en escaños al PP porque la gente salió a votar". "Hicimos que pasase y tenemos que repetir este éxito el domingo en las elecciones municipales. Tenemos que dejar atrás ocho años de humo, ocho años de desgobierno, ocho años de ninguneo al rural", dijo López Bueno. No quiso olvidarse de referirse a los hombres y mujeres que integran la candidatura que encabeza, remarcando que es "una lista llena de mujeres, porque yo sí creo en el papel de las mujeres en la política y lo demuestro cada día", subrayó.

En este contexto, el candidato socialista a la Alcaldía incrementó los aplausos del entregado público al llamar a la movilización en la jornada electoral del 26-M. "Este domingo no os quedéis en casa, uníos a la fiesta de la democracia y hacedlo de la mano de la Partido Socialista. Es el momento de traer nuevos tiempos para A Estrada y, si nos movemos, ganará el pueblo", dijo.