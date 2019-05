Doade revive la Edad del Hierro

La excavación llevada a cabo por expertos en el Castro de Doade continúa ofreciendo pistas sobre este asentamiento prehistórico lalinense. A falta de una semana para la finalización de una nueva campaña, el yacimiento recupera parte de su forma original tras el trabajo del grupo que dirige Vanesa Trevin.

A partir del día 3 de junio empieza el proyecto de restauración del Castro de Doade tras varias series de excavaciones continuadas a cargo de un completo equipo de arqueólogos. Todo depende de la financiación para su continuidad, tal y como reconocía ayer la responsable de la excavación, la arqueóloga Vanesa Trevin Pita. "Sería interesante continuar en la zona de la entrada y ver si hay algún tipo de defensa, y definirla mejor. Y en la zona habitacional estaría muy bien continuar excavando el área", explicó la especialista. Trevin señaló que "estamos a punto de terminar uno de los sondeos y nos está dando bastante información. Tenemos un refuerzo de la muralla y están apareciendo unas cuantas estructuras sin entidad muy grande, pero sí que para interpretar tenemos aquí un montón de cosas". Y lo cierto es que el castro no deja de informar, puesto que mientras Trevin atendía la llamada de FARO DE VIGO un metal salí a la luz. "El bronce nos aparece en el contexto de un agujero de poste y no sabemos mucho más de él. Le vamos a echar un vistazo para ver si tiene o no decoración", añadió.

Vanesa Trevin realizó un repaso somero a los últimos trabajos llevados a cabo en el lugar también conocido como "aurela do castro" diciendo que "en el foso, como esperábamos, estamos localizando el corte de un tercer foso y en la zona de la puerta, que es el tercer sondeo que hacemos, estamos para levantar el derrumbe de la cara de la muralla". Además, indicó que "en el sondeo de la zona habitacional esperábamos que nos llevara un poco más de tiempo, pero está bastante arriba. Lo bueno es que todas estas cosas que nos están apareciendo vamos a tener tiempo para documentarlas bien porque todavía nos queda una semana".

Sondeos positivos

Por lo que respecta a si se pueden extraer ya conclusiones, Trevin afirmó que "es un poco temprano para poder hacer un global, pero de momento los tres sondeos han salido positivos. En el de la zona habitacional nos han salido nuevas estructuras, en el de la zona de las defensas nos ha salido el tercer foso, que era el objetivo que teníamos con practicar ese sondeo, y en la zona de la puerta todavía no sabemos nada porque aún estamos retirando el derrumbe, pero esperamos encontrar una zona de acceso. Esperamos también poder recoger alguna muestra para datar la construcción de la muralla y los primeros niveles de uso".

El equipo que capitanea la joven arqueóloga de Ortigueira está formado por un total de cinco arqueólogos, tres técnicos de sondeos y una geramóloga, además de cinco personas de prácticas del máster de la Universidad de Santiago de Compostela y un par de investigadores, uno de Brasil y una chica de Portugal, que pasan unos días en el yacimiento de Doade para echar una mano en los trabajos de interpretación. Todos esperan que las ayudas económicas no fallen a partir de ahora y poder concluir unos trabajos con los que recuperar la memoria prehistórica de un lugar de Lalín muy activo durante la Edad del Hierro. Fortificaciones, viviendas y objetos aguardan una completa intervención para rememorar aquellos tiempos.