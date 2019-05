Para identificarse | Escollo esta imaxe porque ma fixeron na sesión de fotos para a campaña electoral. Foi coa que me sentín más a gusto e recoñecida e onde penso que transmito os valores que eu teño: sinxeleza, honestidade e confianza.

Para identificarse | Escollo esta imaxe porque ma fixeron na sesión de fotos para a campaña electoral. Foi coa que me sentín más a gusto e recoñecida e onde penso que transmito os valores que eu teño: sinxeleza, honestidade e confianza.

Porque quero o mellor para o meu pobo e a miña xente, quero mellorar a vida dos cidadáns. Nunca deixarei de facer política porque sempre sentín esas ganas de mellorar a situación do meu país.

Porque temos un proxecto transversal e transformador no que podemos realizar melloras do noso patrimonio, a recuperación do noso entorno ambiental, desenvolver unha mellor calidade de vida dos cidadáns...

Facendo política para os cidadáns, escoitando as suas necesidades.

Hai que dar prioridade a un plan económico viable para o achegamento de novas empresas, conservar o noso patrimonio e xestionar recursos naturais.