Operadores del 061 exigen sus incentivos del 15%, que duplicaban su sueldo dos veces al año

Medio centenar de operadores del 061 en A Estrada se manifestó ayer por las principales calles del centro de A Estrada para exigir los incentivos salariales anuales del 15% que llevan cobrando desde hace muchos años -el presidente del comité de empresa del Grupo Norte en el 061, Alexis Rey, indicó que desde el año 2000- y que, por primera vez, se temen que no cobrarán el próximo mes de junio, cuando les correspondería percibir uno de los dos pagos del 7,5% de incentivos salariales que, en la práctica, duplicaban su sueldo en junio y diciembre.

El Grupo Norte -firma que ganó la concesión de la gestión de las llamadas al 061 en 2017- no le adelantará el dinero al centenar de afectados que desde octubre trabajan en A Estrada como vino haciendo en los últimos años, después de que los pliegos de licitación del concurso rebajasen los incentivos del 15 al 10% del importe de su salario. La razón, apuntó Rey, es que la Fundación 061 no le ha pagado a la empresa las canitdades adelantadas y que el Grupo Norte -dado que en verano habrá un nuevo concurso- no sabe si va a continuar al frente del servicio.

Es la misma razón que les llevó a manifestarse el fin de semana ante los mítines del PP en A Estrada y en Lalín; el lunes en Ferrol ante la presentación de la candidatura popular del alcaldable Rey Varela; y el martes en Santiago con motivo de un acto en el que participaban el presidente de la Xunta y el conselleiro de Industria. Ayer eligieron de nuevo A Estrada porque su centro de trabajo está en el municipio y por entender que el alcalde tiene un gran peso dentro del PP y, por tanto, mucha relación con la Xunta.

También demandan el complemento de destino logrado en la negociación por el traslado de la sede de su centro de trabajo de Santiago a A Estrada para el personal de sustitución y las ayudas sociales -para guardería y seguros médicos o dependientes- para que el Grupo Norte ofreció en 2017 para convertirse en concesionario de la gestión de la atención telefónica a las llamadas del 061 en Galicia.

En la manifestación de ayer, por cuya seguridad velaron ayer Guardia Civil de A Estrada y Forcarei así como la Policía Local, los operadores afectados reclamaron "solución ya" y también coreaban consignas como "Fundación, dimisión" o "alcalde, cumple lo que prometes".