Obligado picoteo en la mesa el 26-M

Al flamante campeón de Máster 1 y de Sénior en la Copa de España de Culturismo Natural, Miguel Pereira, le toca celebrar su doble triunfo preparándose concienzudamente para su próximo reto: su participación en el Campeonato Europeo de Culturismo Natural que tendrá lugar el próximo 1 de junio en Mánchester. Pero a este exitoso culturista y entrenador personal en el centro Pro-Fitness que dirige en las Galerías San Antón de A Estrada también le toca cumplir como ciudadano. El próximo domingo ejercerá de presidente de una mesa electoral de Os Tilos, en el vecino municipio de Teo, donde reside. Teniendo en cuenta que su próxima participación en el Europeo le obliga a extremar el cuidado de su dieta, el domingo tendrá que realizar varias comidas al día.

"Me llevaré los trofeos para que se lo crean", bromea, siendo consciente de que el bajo porcentaje de grasa que tiene ahora -debido a la "dieta superestricta" que mantiene y a su rutina de entrenamientos- le hace parecer tan "chupado" de cara que puede que haya quien no se crea que sus comidas son de obligado cumplimiento. Entiende que "con ropa" no parece tan musculoso como lo es en realidad. Sus músculos se ven con claridad, tanto como en las ilustraciones de "un libro de anatomía".

Así intenta mantenerse. Tanto es así que ni siquiera el sábado tras ganar la Copa de España descuidó su dieta. Lo celebró compañado por su novia, Bea Millán; los culturistas Juan García y Reyes Rodríguez (campeones del Mundo del pasado año); la estradense Dori Carbia (que compitió en 2018); y los vascos Julen Ramírez y Janire Uriarte (protagonistas el sábado, al pedirle él matrimonio en pleno campeonato). Miguel Pereira quiso celebrarlo con ellos cenando en un restaurante gallego de la capital de España. Pero lo hizo con cabeza. Solo se tomó unos chipirones a la plancha y una ensalada. Y es que este culturista -flamante bicampeón de la Copa de España- no solo tiene músculos de acero. También tiene una voluntad de hierro.