"Non podemos permitirnos máis gobernos do PP"

No río | Esta foto está sacada nun regato de Tabeirós. A este pequeno regato ía co meu pai a pescar. Hoxe é practicamente imposíbel chegar a el, aínda que tampouco hai moito ao que tirarlle a cana. Así estan os nosos ríos: sen vida. É urxente acometer o sanemento integral dos ríos e do rural.