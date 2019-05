Cuíña celebra que la denuncia del PP contra él y contra Fernández no vaya a tener recorrido

El mandatario lalinense, Rafael Cuíña, celebra que la denuncia presentada por el portavoz del Partido Popular y candidato a la Alcaldía, José Crespo, contra él y contra el edil José Manuel Fernández no vaya a tener recorrido. En relación a una información difundida por el diario ABC en el día de ayer, el regidor señala que el auto del juez "echa por tierra de manera clara las acusaciones que a lo largo de todo este tiempo estuvo realizando el PP de Lalín".

Cuíña señala que la decisión judicial "descarta por completo las acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias o cohecho, como intentó hacer ver Crespo en una desesperada y burda maniobra para intentar influir en las elecciones, pero que carece de recorrido legal y jurídico tal y como ahora queda demostrado". En relación al posicionamiento de la justicia -la denuncia parte de un supuesto trato de favor a Fernández cuando no era edil del gobierno al otorgarle una póliza de seguros como agente exclusivo, aspecto este último que habría mantenido ya como cargo público- Cuíña señala que el juez limita su procedimiento a la investigación de un presunto delito leve de negociaciones prohibidas a los funcionarios, si bien estima que con los datos aportados por PP y Guardia Civil "no se puede determinar la naturaleza de los hechos ni las personas que intervinieron en ellos". Así, prosigue, no dirige ninguna acusación ni imputa un posible delito a él ni a su compañero de gobierno o que, aunque son investigados por la denuncia, ni siquiera son citados a declarar. Y afea al PP por tratar de hacer ruido en la campaña y cree que estas acciones se les vuelven en contra.