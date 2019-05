Viravolta rompe el convenio con el Concello y abandona el Museo Galego da Marioneta

La compañía Viravolta se desligó ayer formalmente del Museo Galego da Marioneta al denunciar el convenio firmado con el Concello de Lalín en 2014 para la gestión de este proyecto, que en los últimos cinco años tuvo su sede en el Pazo de Liñares. Los representantes de la empresa, Pilar Álvarez, Julio Balado y Anxo García, comparecieron ayer para ratificar su anuncio de la semana pasada y detallar los motivos que les llevaron a dar este paso. En esencia, criticaron al Concello por lo que, entienden, son reiterados "incumplimientos" para avanzar en el objetivo de dotar al museo de entidad jurídica propia que garantizase su futuro. En días los fondos del espacio expositivo serán retirados y también se recogerán los enseres que tienen en un local del edificio de la calle Manuel Rivero. El futuro del museo podría estar en Lalín, aunque con otras condiciones, o en otro concello.

Álvarez reconoció que tomar la decisión fue un paso "doloroso" y también la atribuyó al cansancio de muchos años sin avances en sus demandas. Viravolta tampoco ocultó que no puede atender el museo sin una contraprestación económica, pues el grupo artístico también es una empresa. Los tres actores lalinenses señalaron que, pese que el Concello elaboró un anteproyecto para el museo y llevó a cabo la catalogación de sus fondos, "dando así los pasos necesarios para dotarlo de entidad jurídica, ambas acciones implicaban una serie de condiciones que no fueron cumplidas".

La ansiada estabilidad no llegaba y Viravolta, hace ya un año y medio o dos, comenzó a avisar de que este proyecto podía llegar a su fin. En la catalogación se incluyeron más de 300 piezas, pero falta un gran número, entre ellas, las de una parte de la colección de la propia entidad artística.

García aseguró que, tras la comunicación realizada la semana pasada, "hasta hoy no se pusieron [el Concello] en contacto con nosotros". ¿Las principales dificultades? Al no contar con un presupuesto estable, el centro de Liñares no solo no puede apuntalar su futuro, sino tampoco contratar personal u optar a ayudas o convenios con organismos superiores. En vista de que los plazos iban pasando y desde el área de Cultura no se concretaba nada, la agrupación, dice Anxo García, decidió esperar hasta el último pleno del mandato para ver si en esa sesión se aprobaba el crédito -unos 35.000 euros- para licitar la gestión del espacio.

El hecho de que no fuese así supuso la gota que colmó el vaso de Viravolta, que tomó la determinación de arrojar la toalla. "Los políticos tienen que pensar que sus tiempos no tienen por qué coincidir con los de la sociedad civil", apostilló García, en alusión al hecho de lanzar este anuncio a escasos días de las elecciones.

Al mismo tiempo, señalan que el convenio, tildado por Balado de "absurdo" en algunas de sus cláusulas, no fue respetado prácticamente por ninguna de las partes. "Hace cuatro o cinco años veíamos que esto podía tener sentido, pero desde entonces cayó en picado", añadió, a la par que recordó que el museo lleva años ya sin una atención especializada en visitas guiadas.

Tampoco salió adelante la previsión de reactivar la actividad del museo de manera estable para 2018. En noviembre hubo una reunión con el alcalde, Rafael Cuíña, y con la edil de Cultura, Lara Rodríguez Peña, en la que desde el Concello se les habría indicado la imposibilidad de poner en marcha actividades por cuestiones administrativas y se dio un nuevo plazo: el 31 de marzo. La falta de comunicación entre las partes fue calando hasta que el pasado día 13 Viravolta envió correos electrónicos a la Alcaldía y a las áreas de Cultura y de Turismo.

Extenso fondo documental

Otra cuestión que en cierta medida molestó a Viravolta fue ver como Liñares era ocupado por otros proyectos turísticos y se incumplía el compromiso de trasladar un museo que también cuenta con una biblioteca con un extenso fondo documental a estancias superiores de la casona, pues en los bajos la humedad podría afectar seriamente a la conservación de las marionetas. "Estamos abiertos al diálogo, pero así no", reseñó Pilar Álvarez, quien quiso agradecer a todas las personas que se implicaron con este proyecto desde sus comienzos, y recordó la recogida de firmas de 2011 para el traslado del museo.

Días atrás Viravolta llevó una selección de marionetas al festival internacional de Redondela. Esas piezas ya no regresarán a Liñares y el resto serán retiradas en próximas fechas.