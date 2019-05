El instituto cruceño publica el segundo número de su revista 'Marco Numérico'

La revista Marco Numérico, publicación de investigación matemática del IES Marco do Camballón, de Cruces, acaba de publicar su segundo número. De periodicidad anual es una iniciativa del departamento de Matemáticas que recoge trabajos de investigación realizados por el alumnado de Secundaria y de Bachillerato de centros de enseñanza gallegos que tenga las matemáticas como eje central.

Consta de dos secciones: Dentro do Marco e Fóra do Marco. En la primera se incluyen los artículos del propio alumnado del instituto cruceño. Los trabajos de esta edición son: Lei de Benford xeralizada para números primos, O efecto invernadoiro no contexto da Unión Europea, Manchas solares: distribución e ciclos, O azar predicible: xerando número pseudoaleatorios, Análise estatística da distribucion de sumas de Golbach, Eficacia probabilística o test de primalidade de Fermat, Movemento browniano no contexto dunha apocalipse zombi, O método de Newton-Rapshon no riff de Day Tripper y Autómatas celulares: un modelo para a propagación de enfermidades. Mientras, la segunda parte la componen: Planificación de rutas e teoría de grafos: un caso práctico, Programa de código aberto para a resolución de sistemas de ecuacións lineais, O consumo eléctrico e as súas tarifas e Os Xuros e as mensualidades.