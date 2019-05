"Forcarei precisa un equipo dialogante que goberne para todos"

Polo pasado e polo futuro | A fotografía está tomada recentemente no IES Chano Piñeiro onde estudei xunto aos meus compañeiros e amigos da infancia e onde pasei algúns dos mellores momentos da miña vida. O futuro de Forcarei está nos centros educativos polos que me comprometo a traballar de forma conxunta.

Polo pasado e polo futuro | A fotografía está tomada recentemente no IES Chano Piñeiro onde estudei xunto aos meus compañeiros e amigos da infancia e onde pasei algúns dos mellores momentos da miña vida. O futuro de Forcarei está nos centros educativos polos que me comprometo a traballar de forma conxunta.

Sempre participei nas actividades do concello, no grupo de baile galego de Soutelo de Montes de nena, logo na comisión de festas de Forcarei e en asociacións culturais como agora na Asociación de Amigos do Mosteiro de Aciveiro. Gústame participar do desenvolvemento do meu pobo e desde a política local pódese facer moito neste sentido.

Porque o proxecto do goberno actual está agotado e porque Forcarei precisa dun equipo de xente dialogante, que goberne para todos e todas, que defenda os intereses veciñais ante os recortes de servizos e o máis importante que priorice fixar poboación.

Gustaríame verme gobernando Forcarei.

Por servizos de calidade para os maiores apostando por un centro de día, pola industria e o asentamento de empresas, por facilitar o acceso a vivenda coa rehabilitación das vivendas escolares, por apoiar aos colectivos deportivos e culturais, polo saneamento en todos os núcleos. En definitiva, por gobernar cos pés na terra.