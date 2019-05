La CIG alerta de falta de medios en centros sanitarios de las comarcas

La CIG denuncia la falta de medios en distintos centros sanitarios de Deza y Tabeirós-Montes. En concreto, el sindicato nacionalista alerta de que en el caso de matrona, "en Vila de Cruces y Silleda deben pensar que el profesional está para hacer turismo por el área sanitaria en lugar de tener un cupo limitado y una fidelización de las usuarias". Además, CIG-Saúde destaca que en el caso del personal administrativo de Souto de Vea "no es que no exista esa figura, sino que aún por encima se arrastra de donde no hay para donde hay como pasó en A Bandeira, que se cubre a costa del centro de salud de Silleda, dejando un personal menos". La CIG compostelana denuncia de esta forma el "total abandono, dejadez y desidia de esta gerencia en la prestación sanitaria a la población, encabezada por Eloína Núñez y seguida por el resto de su equipo hacia los profesionales de atención primaria". El escrito firmado por Xavier Alvedro alude al "naufragio de la atención primaria en el área sanitaria santiaguesa.