La Festa do Salmón rebasa los 12.000 visitantes, agota 6.400 pinchos y busca ser de interés internacional

La 46ª Festa do Salmón superó ayer las mejores expectativas. La climatología ayudó, la fama culinaria de los establecimientos hosteleros de A Estrada evidenció su tirón y familias y grupos de amigos demostraron que el certamen se está consolidando como una cita ineludible para el disfrute con las personas a las que más se quiere o aprecia. Así las cosas, según la organización, la fiesta gastronómica atrajo a la villa a más de 12.000 visitantes, según la organización. Y agotó los 6.400 pinchos del rey del río elaborados y servidos por diez establecimientos -A Casa do Pan, Argentinos Burguer, Cervela, Don Juan, La Bombilla, Mar de Compostela, O Asador de Leo, Os Peares, Nixon y Velis Nolis- en el Novo Mercado y disfrutados por el público en Waldo Álvarez Ínsua y en la Praza do Mercado, donde se dispusieron conjuntos de mesas y bancos con una decoración que rendía tributo a las parroquias y a los lugares de A Estrada.

The Bichos Jazz Band puso la ambientación musical y un taller de montaje de moscas para la pesca del salmón atrajo a muchos curiosos. También la Zona dos Viños y otras calles con gran peso hostelero se llenaron de visitantes ávidos por disfrutar en buena compañía del pez rey. De acuerdo con la tradición, en la calle Calvo Sotelo se exponían numerosas motos Harley Davidson. Y en la Sala Abanca el goteo de visitantes era continuo para disfrutar de la exposición de bonsáis y la demostración en vivo que realizaron Óscar Expósito y Kiko Torrado.

Así, la Festa do Salmón volvía a demostrar su creciente poder de convocatoria y, según la organización, igualaba las cifras récord de asistencia fijadas en las ediciones de 2014 y2018. Es el mejor aval para encarar el reto de lograr el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional, del que ya goza la Rapa das Bestas y que el alcalde José López Campos tiene intención de buscar también para el Salmón, según dijo en el discurso que pronunció en el acto institucional de la Festa do Salmón.

Este fue más emotivo que nunca. "Nunca una ausencia estuvo tan presente", admitió el regidor local. Faltaba el que, sin duda, fue "una de las mayores antorchas culturales" que iluminaron A Estrada durante décadas: el expresidente del Centro de Iniciativas e Turismo (CIT) Luis Reimóndez Fernández, a quien se le había concedido el Salmón de Ouro a título póstumo. Su viuda, Catina Sanmartín Carbón, lo recogió con emoción y, tras agradecer públiamente el cariño recibido a raíz de su inesperado fallecimiento, subrayó que la familia llevará "con mucho orgullo" la insignia recibida ayer. Es "muy especial", por representar "el homenaje" a Luis "de su gente". Y si Catina se tocaba el corazón en señal de agradecimiento y recibía en el acto cálidos abrazos del pregonero, Armando Requeixo, y del propio alcalde José López, el público evidenciaba su cariño a Luis Reimóndez y a su familia con un cálido, sentido e interminable aplauso.

Homenajeaba así a quien durante años y años dio la bienvenida a la Festa do Salmón que, para el desaparecido filántropo, era el "día grande" de A Estrada."Si la bondad tiene un nombre", dijo el alcalde, ese "era el de Luis", que -a través del CIT, del Museo Reimóndez Portela y del Seminario de Estudos Locais- siempre quiso "acercar la cultura a la gente". Fallecido a los 67 años, había recordado María Jesús Fernández Bascuas al ejercer de maestra de ceremonias del evento, era "un buen amigo y un trabajador incansable" que, como los motores antiguos que tanto le gustaban, era "incombustible, fuerte y fiable" así como un ejemplo de persona con valores que, más allá de su carrera profesiona en la banca, siempre destacó por su amor a su familia y a la memoria de su padre. A él le debía el amor a A Estada, a la fotografía y a su casa de San Miguel de Castro, donde otrora pasaba consulta su padre, Manuel Reimóndez Portela, el "médico de los pobres".

Él contribuyó a que entre los pregoneros de la Festa do Salmón se cuenten personalidades de la categoría de Armando Requeixo, profesor universitario y secretario del Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, un mindoniense que, ayer, en su cuidado y documentado pregón, se definió como heraldo de una fraternidad "mindoullán" , en alusión a la hermandad entre su Mondoñedo natal y las tierras del Ulla, especialmente A Estrada, a la que aprendió a "amar" precisamente con Reimóndez.

Exaltó el carácter de "benefactores" de A Estada de quienes ayer recibían con él los Salmóns de Ouro. Además de Luis Reimóndez a título póstumo y de Armando Requeixo, también lo recibían la corporación Hijos de Rivera y el colectivo Codeseda Viva.

Este recibió el galardón por la ingente labor de investigación que, de manera desinteresada, ha llevado a cabo en los últimos años para acreditar el paso del Camiño da Geira e dos Arrieiros que conecta Braga y Santiago por Codeseda y A Estrada. Gracias a sus integrantes, subrayó el alcalde, el Cabildo ha reconocido ese trazado como Camiño de Santiago al otorgarle la Compostelana a quien lo recorra. ayer recibió el premio Carlos Fuentes Frades, más conocido como Carlos da Barreira, con el investigador Jorge Fernández entre el público. Da Barreira, Fernández y el también investigador Luis Ferro llevan años trabajando para acreditar fehacientemente que el citado Camiño da Geira e dos Arrieiros merece ser reconocido como Xacobeo. "Han documentado" que así es,explicó el alcalde, convencido de que ese Camiño de Santiago le reportará a A Estrada grandes alegrías en los próximos años.

Será la guinda al trabajo de Codeseda Viva, que remonta a 1999, cuando surgió en la parroquia la "inquietud por compartir información de su entorno" a través de la web. El interés suscitadohizo que se intensificase y que empezasen a indigar la temática jacobea. En 2007 comenzaron a buscar apoyo a administraciones y negocios, a los que promocionaron a través de internet. En 2011 nacía Codeseda Viva y comenzaban a publicar fotos históricas, rutas turísticas y hasta la guía de Carlos da Barreira sobre el Camiño da Geira, hoy disponible en gallego, español, inglés, portugués e italiano, Pese a su ingente labor, subrayó Fernández Bascuas, los integrantes de Codeseda Viva no buscan ·protagonismo individual sino el bien común. Y así seguirán. Ayer, Carlos da Barreira ratificó ayer al recibir el premio su compromiso con "seguir dinamizando" la zona.

En cuanto a la concesión de la distinción a Hijos de Rivera -compañía centenaria ligada al sector cervecero y, más concretamente a Estrella Galicia- reconocía sus "valores" y su apego a la tierra y a la tradición así como que siempre se sitúe a la vanguardia, innovando en búsqueda de la excelencia. Ello le llevó en 201, recordó Fernández Bascuas, a adentrarse en el mundo de la sidra en el año 2001 produciendo Maeloc con manzana 100% de origen gallego. Buena parte de ella es de A Estrada, fruto de la agricultura ecológica local.

No en vano, destacó el gestor de Proyectos de Hijos de Rivera, A Estrada es "la mayor productora de manzana de sidra de Galicia y España. Para que su manzana se desarrolle adecuadamente entre mayo y octubre y luego pueda beberse o incluso combinarse con el salmón en creaciones culinarias, señaló, "hay que cuidar el medio ambiente como los pescadores y los agriculturores de la cooperativa Ullama de A Estrada. Garantizó que a falta de técnicos especialistas en la manzana por parte de la Xunta, Hijos de Rivera seguirá apoyando la investigación con iniciativas como el campo de ensayo de Agar. Y, así, propiciará que se siga produciendo la mejor manzana para producir la sidra Maeloc, que "triunfa" en EE UU, Japón, China y Reino Unido, productores y los mayores consumidores de sidra.