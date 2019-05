El BNG de A Estrada denuncia que la depuradora de O Foxo "lleva años apagada"

El alcaldable del BNG de A Estrada, Xosé Magariños, denunció ayer que la Depuradora de O Foxo "no depura" y "lleva años apagada". Tras visitarla para comprobar su estado, aseguró que el estado en el que se encuentra "choca frontalmente con la Estrada idílica que nos quiere vender el PP de López". Asegura que "los machetes del cuadro eléctrico" de dicha depuradora "están todos apagados, no hay electricidad y sin corriente no funciona".

Cree que "lo más grave es que el PP está engañando a los vecinos", que creen que "sus aguas sucias están debidamente canalizadas y depuradas" cuando "la realidad es una estafa".

"No es el momento de malgastar el dinero de los vecinos en obras de dudosa rentabilidad social y económica" sino de que el rural "tenga un saneamiento que funcione y adecuado a la realidad de nuestro municipio", sentencia.