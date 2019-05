Las tiendas de pesca acusan la "peor temporada de ventas de la historia"

Pepe Casal lamenta especialmente que no se tengan en cuenta las noctivas repercusiones que los anuncios relativos al contenido de la nueva ley -fundamentalmente en cuanto a la apuesta de la Xunta por la pesca sin muerte- está generando ya en el sector de la pesca en Galicia. Asegura que, de acuerdo con la información que maneja como presidente de la Asociación Gallega de Sociedades y Establecimientos de Pesca, los establecimientos de pesca de Galicia "han tenido la peor temporada de ventas de su historia".

Loatribuye al "alarmismo" generado. Muchos pescadores fieles a la pesca tradicional -con muerte- "creen que no van a poder usar lo que compren" y, por tanto, demoran sus adquisiciones hasta ver qué sucede. Incluso muchos ya le avanzan a los propietarios de establecimientos de pesca que si se endurecen las condiciones para la práctica deportiva de la pesca con muerte simplemente "no sacarán la licencia y dejarán de ir a pescar". La mayoría son mayores y no se sienten motivados por la pesca sin muerte. Y, apunta Casal, lo malo es que no hay relevo generacional.