Los populares silledenses proponen contratar obras a los empresarios de la comarca

El Partido Popular de Silleda presentó su programa a los empresarios de la localidad, en el que desgranó las iniciativas que pretende implantar tanto a nivel organizativo del Concello, como las propuestas concretas para mejorar la atención y la comunicación entre este colectivo y el Concello.

Entre las medidas concretas que abarcan figuran la mejora de los servicios y el mantenimiento del polígono industrial Área 33, la colaboración para realizar cursos y el acompañamiento a nuevos empresarios para intentar que los proyectos permanezcan en el tiempo. También explicó la propuesta para modificar la forma que hasta ahora usa el Concello para contratar. "Denunciamos muchas cosas que entendemos que non son acertadas durante esta legislatura, y por lo tanto, en nuestro programa proponemos las soluciones para terminar con estas prácticas que no son correctas, ya que dan lugar a situaciones que ningún vecino acepta, y finalmente, suponen un grave problema para el Concello", apunta el candidato a la alcaldía, Ignacio Maril.

El Partido Popular propone terminar con la realización de "contratos cerrados en los que el Concello los da a dedo y abrir esa contratación a todos los empresarios del Concello o de la comarca según el sector, creando un listado en el que los empresarios puedan recibir la información y si lo estiman oportuno presenten sus ofertas", indica.

Según explicó Maril: "no es de recibo que haya empresarios que no puedan ni siquiera presentar su oferta y que se limite a tres o cuatro empresas. Consideramos que nuestras medidas serán buenas, no solo para el Concello, pues conseguiremos un mejor precio para la ejecución de las obras o los servicios en el ayuntamiento, sino que también para los propios empresarios, ya que al tener que competir entre ellos mejorarán sus capacidades para poder captar nuevos trabajos fuera de nuestro municipio". El candidato popular recalca que esta medida será la primera que se tome si el PP de Silleda consigue la alcaldía el próximo día 26.

Cita hoy en A Bandeira

El Partido Popular celebra hoy, a las 20:30 horas, un mitin en el Auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira, en el que presentará su plan de gobierno y dará a conocer a los vecinos, entre otras propuestas, estas medidas como eje principal de su programa para los próximos cuatro años.