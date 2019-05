A Estrada espera recibir a 10.000 visitantes en la Festa do Salmón, que evoca a su rural

A Estrada espera recibir hoy 10.000 visitantes y así llenar el casco urbano con motivo del día grande de la celebración de la 46ª Festa do Salmón. La vertiente gastronómica de esta brillará especialmente en la degustación popular de salmón que tendrá lugar en el Novo Mercado y en la Praza do Mercado a partir de las 13.00 horas y en los numerosos restaurantes locales, que tienen mesa y mantel listos para atender a cuerpo de rey a los visitantes.

Solo en la degustación popular del Novo Mercado y su entorno se servirán 6.000 pinchos de 20 modos diferentes de cocinar al pez rey. Se venderán en bandejas de dos raciones a un precio de cuatro euros. Este año habrá diez firmas participantes con dos creaciones culinarias cada una.

Así, A Casa do Pan servirá empanada de verduritas y cremoso de salmón enrollado en bizcocho aromatizado al romero y maldón. Argentino's Burguer tentará con el pez rosado, coco y chile así como con su Gilda de salmón. Don Juan presentará su tosta del rey del río Don Juan y lasaña del pez rey; La Bombilla, su ensalada de pasta con salmón y salsa pesto así como salpicón del rey del río y aguacate; Mar de Compostela, espeto de salmón con verduritas y pabellón del pez rey en canoa; O Asador de Leo, ensalada del pez rosado tropical y tortilla de rey del río; Os Peares, su arroz mar y tierra además de croquetas de salmón; Nixon, el clásico pez rosado al Conde de Ximonde y un pastel del rey del río; y, finalmente, Velis Nolis, su salmón marinado con alga crujiente y sésamo además del pez rosado marinado con cacahuete de wasabi. En la degustación popular de este año, se buscará sorprender de nuevo a los visitantes con una original decoración centrada en el rural estradense que hará un guiño a sus 51 parroquias e incluso a sus respectivos lugares.

También en los restaurantes se podrán degustar las más de 1.000 formas de cocinar salmón de A Estrada. Pero las actividades exceden lo puramente gastronómico. Hay mucho para disfrutar y variedad para elegir.

Así, por ejemplo, en la Sala Abanca -sita en Calvo Sotelo- volverá a abrir sus puertas de 10.00 a 21.00 horas la exposición de bonsáis ideada por el Club Bonsái Pontevedra (que incluye 30 ejemplares de gran nivel y que contará hoy con una ponencia a cargo de Kiko Torrado y de Óscar Expósito).

Ya a las 12.00 horas, el Teatro Principal acogerá la lectura del pregón a cargo del profesor Armando Requeixo y la imposición de los Salmóns de Ouro al propio pregonero; al fallecido presidente del Centro de Iniciativas e Turismo (CIT), Luis Reimóndez, a título póstumo; a la asociación Codeseda Viva por su ingente labor de investigación en favor del reconocimiento como Camiño Xacobeo del Camiño da Geira e dos Arrieiros que cruza el municipio de A Estrada por Codeseda y la villa, entre otras zonas, en dirección a Santiago; y a la empresa Hijos de Rivera por su implicación con el sector local de la manzana.

Asimismo, a las 12.30 horas, se representará en la Praza do Mercado el espectáculo culinario "Sabor" y dará comienzo -en la misma plaza- un taller de montaje de moscas para la pesca del salmón. The Bichos Jazz Band amenizará a partir de las 13.00 horas la degustación popular de tapas de salmón en el Novo Mercado y la Praza do Mercado. Ya a las 19.30 horas, el Teatro Principal acogerá la actuación de la Coral Polifónica Estradense y de la Coral Polifónica Francisco Añón (Outes).

Continuará así la dinamización de la villa que ayer llenó de actividades la ampliada alameda, de raid hípico la playa fluvial, de música las calles, de degustación de tapas de salmón diez locales, se estrenó con la presencia del conselleiro de Cultura y del secretario de Política LingUística el Peregrino de Cándido Pazo que pone en valor el paso del Camiño Xacobeo de Braga a Santiago por el municipio documentado por Codeseda Viva y se esperaba que culminase por la noche con el concierto de Iván Ferreiro al igual que el viernes de noche se celebró el de Xabier Díaz e as Adufeiras do Salitre.