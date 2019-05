El comité del 061 exige que la Xunta pague los incentivos del 15% que rebajó hace dos años

Integrantes del comité de empresa del 061 y representantes de la CIG se manifestaron al mediodía de ayer en la acera opuesta al pabellón anexo al Coto Ferreiro para hacerle oír sus reivindicaciones al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a su llegada al mitin del PP en A Estrada.

Al frente de la manifestación se encontraba el presidente del comité de empresa del 061, Alexis Rey, que explicó que la movilización respondía a que la Xunta no quiere "pagar los incentivos" del 15% que el personal llevaba "muchos años cobrando". Explicó que, cuando hace dos años, la Xunta hizo un nuevo pliego bajó esos incentivos al 10%. Entró el Grupo Norte y la empresa efectuó el pago "como adelanto" en los dos semestres pasados pero la previsión es que no lo haga en junio, cuando deberían cobrarlos de nuevo porque "dice que aun no le pagaron" lo de los dos semestres anteriores. El comité defiende que es un "derecho adquirido" del centenar de empleados que integran la plantilla.