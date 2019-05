Agolada apoya a Queremos Parcelarias en la creación de la feria-muestra anual

La Asociación Queremos Parcelarias en Agolada se compromete a no ser solo un colectivo para luchar por finalizar las ocho concentraciones paralizadas e iniciar las de otras parroquias, sino que pretende ser un apoyo para dinamizar el rural. Con este fin quiere organizar una feria-muestra anual de productos "de nuestro país, que queremos que, sobre todo, a nivel de productos alternativos, sea un referente en Galicia y que, para Agolada, en paralelo a la finalización de las parcelarias, sea el revulsivo que el rural tanto precisa", recalca el colectivo, que ayer dio a conocer la idea en Os Pendellos y tuvo una respuesta "excelente" por parte de los asistentes, recalca la asociación, que les mostraron su agradecimiento y les dieron ánimos para continuar.

"Está claro que sin concentraciones no hay futuro y no podemos resignarnos a que el rural se convierta en un espacio vacío". Organizará esta feria para potenciar los productos de la zona y tendrá dos fases. En la primera, que será el próximo año, se dividirá en tres secciones: agricultura y ganadería, productos elaborados y cultivos alternativos y silvicultura con diferentes stands. Y la segunda, será una vez que se consigan las parcelarias, el segundo día de la feria se organizarán visitas in situ a fincas y explotaciones experimentales para que conozcan la producción de primera mano. Habrá servicio de transporte gratuito para animales, se dará premios a los mejores ejemplares por categorías e invitará a los compradores que quieran comprar productos de calidad.

Después, ayer celebraron una comida y entregaron varios obsequios por gentileza de Doña Cobiña, Emdeza, Lácteos Farelo y Aceites Galeo.